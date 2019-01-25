25.01.2019, 11:40

КТО НА ФОТО? Самурай, элитный район или человек с особыми потребностями? Министерство соцдел поставило на место жителей кейлаского ”элитного района”

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rus.delfi.ee
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КТО НА ФОТО? Самурай, элитный район или человек с особыми потребностями? Министерство соцдел поставило на место жителей кейлаского ”элитного района”
Foto: Delfi lugeja

В Кейла возле магазина Grossi читатель Delfi заметил рекламу, призывающую прохожих угадать, кто изображен на фотографии — самурай, житель элитного района, человек с особыми потребностями (инвалид) или кто-то еще.

Эта реклама — часть кампании Министерства социальных дел, tegijad.ee, цель которой является помочь понять, как видят мир люди с особыми потребностями.

В Кейла недавно возник скандал с противостоянием местных жителей строительству дома для инвалидов. Соседи будущего учреждения по уходу, как сообщили представители местных властей, в качестве аргумента против возведения пансионата заявляли, что это элитный жилой район.

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