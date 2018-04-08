Кто может стать следующим министром здоровья и труда? Три возможных кандидата

После вчерашнего сообщения председателя Социал-демократической партии (СДП) Евгения Осиновского об отказе от должности министра здоровья и труда в воздухе повис вопрос, кто мог бы стать следующим министром. Delfi предлагает трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на этот пост.

Хельмен Кютт

Имеет долговременный и разнообразный опыт в социальной сфере. Руководит комиссией Рийгикогу по социальным делам. В 2014-2015 годах была министром социальной защиты в первом правительстве Таави Рыйваса. Член СДП с 10 мая 2011 года. Один из вице-председателей СДП.

Раннар Васильев

К настоящему моменту отошел от активной политической деятельности. С апреля по сентябрь 2015 года был министром здоровья и труда во втором правительстве Таави Рыйваса, но вынужден был уступить свой пост избранному председателем СДП и решившему податься в правительство Осиновскому. Член СДП с 30 апреля 2001 года.

Марис Йессе