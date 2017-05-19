Кто мои братья и сестры? Анонимное донорство половых клеток таит в себе риск кровосмешения в будущем

В Эстонии отсутствует точная информация об анонимных донорах половых клеток. Министерство не считает необходимым создание анонимного регистра, который помог бы снизить риск непроизвольного кровосмешения, пишет Eesti Päevaleht.

В начале этого года в одной из больниц Эстонии на свет появилась Мийа (имя изменено). Молодая семья тщательно готовилась к ее появлению на свет. Девочка была зачата при помощи искусственного оплодотворения матери донорской спермой. Само по себе это не примечательно, поскольку в Эстонии за несколько десятков лет таким образом были зачаты около шести тысяч детей, однако случай с Мией делает особенным ее биологический отец — неизвестный семье донор.

Всего в Эстонии от анонимных доноров родилось по меньшей мере 500 детей, если не больше. Точной цифры не знает никто — ни Департамент здоровья, ни Департамент лекарственных средств, ни Институт развития здоровья, ни Министерство социальных дел.

Мийю и других детей анонимных доноров отличает от остальных, однако, одна существенная деталь. Если в будущем они найдут спутника жизни, у которого один из биологических родителей также будет являться анонимным донором, то по сути у них не будет никакой возможности проверить, являются ли они полукровными сестрой и братом.

Graafika: Toom Tragel

В некоторых странах — например, в Финляндии и Великобритании — имеются соответствующие регистры, а Ирландия, например, закупает половые клетки в Дании. Делается это с целью избежать случайного кровосмешения, так как в странах с небольшим количеством населения соответствующий риск достаточно высок.

Согласно действующему уже 20 лет в Эстонии закону, половые клетки одного донора можно использовать для оплодотворения до шести разных женщин. В стране насчитывается 5 клиник, предлагающих услугу искусственного оплодотворения. Сами учреждения признают, что те же самые доноры могут сдавать клетки и другим, что означает, что различные клиники, сами того не ведая, могут использовать сперму или яйцеклетки одного донора в более, чем шести случаях.

Согласно исследованиям Института развития здоровья, в Эстонии каждая десятая пара бесплодна, поэтому спрос на доноров половых клеток большой, и хорошие доноры на вес золота. Ситуацию осложняет и то, что тема является довольно деликатной и многие пары не говорят об этом ни родственникам, ни даже детям, и просят не делать соответствующих записей в дигитальной среде.

По закону рожденные в результате искусственного оплодотворения дети по достижению совершеннолетия имеют право обратиться в клинику, где им предоставят всю ту же анонимную информацию, которой владеют их родители (возраст, национальность, рост, вес, цвет волос и глаз, уровень образования, семейное положение), и этим дело ограничится. А принимая во внимание нежелание родителей вообще сообщать детям об этом, информация может не дойти до них никогда.

Как Министерство социальных дел, так и несколько клиник отметили, что в связи с необходимостью обеспечения анонимности доноров создание соответствующего регистра невозможно. Советник министерства Ингрид Отс-Вайк отметила, что они анализировали возможность создания инфосистемы донорства клеток, тканей, органов и крови, но из-за нехватки средств инициатива развития не получила. Также, по ее словам, создание государственного регистра является очень сложным и с юридической точки зрения, а количество потенциальных пользователей довольно маргинально.

Репродуктолог Андрей Сырица говорит, что в качестве одного из аргументов нецелесообразности составления регистра называется тот факт, что риск непроизвольного кровосмешения в результате анонимного донорства не выше риска при обычных обстоятельствах. ”В обычной жизни не все дети являются детьми своих родителей. Многие родители не осмеливаются или не хотят говорить об этом детям”, — отмечает он.

В качестве альтернативы родители, которые, как и родители Мийи, не намерены скрывать от ребенка правду, могли бы сами создать регистр, как это было сделано в 2008 году в Швеции. На данный момент к регистру Scandinavian Seed Siblings присоединилась одна семья из Эстонии.