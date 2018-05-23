"Кто кого?" на ETV+: Яна Тоом vs Игорь Грязин. Законопроект о гражданстве вызвал жаркий спор

Темой завершающей этот сезон дискуссионной передачи "Кто кого?" стали поправки реформистов в Закон о гражданстве, вызвавшие большой резонанс в обществе. Жаркая дискуссия разгорелась и в студии между представителем Партии реформ Игорем Грязиным и евродепутатом, центристкой Яной Тоом, пишет rus.err.ee.

Яна Тоом уверена, что политика гражданства ставит граждан в неравные условия и законопроект только усугубляет это неравенство. "В Эстонии в год лишают гражданства около ста человек. Как правило, это граждане по натурализации, которые попались на том, что у них двойное гражданство. Это неравное обращение с нашими собственными гражданами и эту проблему ваш законопроект не решает. У нас есть набор преимуществ, которыми обладают граждане по рождению. Получается, что граждане по рождению обладают каким-то сакральным знанием того, как быть нормальным гражданином, а другие до этого счастливого состояния не дозревают. Если бы вы в своем законопроекте хоть как-то затронули эту проблему, я бы первая вступила в Партию реформ", – сказала Тоом.