23.05.2018, 21:29

"Кто кого?" на ETV+: Яна Тоом vs Игорь Грязин. Законопроект о гражданстве вызвал жаркий спор

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rus.delfi.ee
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"Кто кого?" на ETV+: Яна Тоом vs Игорь Грязин. Законопроект о гражданстве вызвал жаркий спор
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Темой завершающей этот сезон дискуссионной передачи "Кто кого?" стали поправки реформистов в Закон о гражданстве, вызвавшие большой резонанс в обществе. Жаркая дискуссия разгорелась и в студии между представителем Партии реформ Игорем Грязиным и евродепутатом, центристкой Яной Тоом, пишет rus.err.ee.

Яна Тоом уверена, что политика гражданства ставит граждан в неравные условия и законопроект только усугубляет это неравенство. "В Эстонии в год лишают гражданства около ста человек. Как правило, это граждане по натурализации, которые попались на том, что у них двойное гражданство. Это неравное обращение с нашими собственными гражданами и эту проблему ваш законопроект не решает. У нас есть набор преимуществ, которыми обладают граждане по рождению. Получается, что граждане по рождению обладают каким-то сакральным знанием того, как быть нормальным гражданином, а другие до этого счастливого состояния не дозревают. Если бы вы в своем законопроекте хоть как-то затронули эту проблему, я бы первая вступила в Партию реформ", – сказала Тоом.

Игорь Грязин парировал: "Вы обратили внимание на проблему 100 человек, закон должен решить проблему 200 000. Речь идет о том, как узаконить то двойное гражданство, которое на деле существует между Эстонией и западными странами".

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