"Кто кого?" на ETV+: дебаты на тему вакцинации выиграла сторонница прививок, телезрители отдали голос ее оппоненту

Решение о вакцинации детей принимают родители, и, по официальным данным, родительские запреты на прививки составляют почти четыре процента. По мнению противников вакцинации, прививки подавляют естественный иммунитет и дают побочные эффекты вплоть до серьезных осложнений. К чему ведет отказ от прививок? В студии ETV+ встретились директор реабилитационного центра Анна Микконен и медсестра Злата Кирсипуу. Ведущий — Андрей Титов.

По словам медиков, вакцина от ВПЧ готовит девочку к половой жизни и является единственной прививкой от онкологии, пишет rus.err.ee. Правда, в Эстонии делают ее только девочкам, так как они входят в группу риска. От вызываемого папилломавирусом рака шейки матки ежегодно умирает 70 женщин. ВПЧ также может вызвать онкологические заболевания и у мужчин, но в процентуальном соотношении смертность среди мужчин от этого вируса гораздо ниже. "Если государство сможет себе позволить, то возможно, когда-то будут вакцинировать и мальчиков", – отметила представительница лагеря защитников вакцинации школьная медсестра Виктория Соломина.

В целом участники передачи пришли к мнению, что об этой вакцине слишком много противоречивой информации. Злата Кирсипуу признала, что даже некоторые гинекологи говорят, что ее не обязательно делать: "Люди запутались. Гинекологи старшего возраста вводят в заблуждение".