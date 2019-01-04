Кто и почему запустил ракету, уничтожившую садоводческое хозяйство в Саку?

”По словам очевидцев, причиной пожара стала желтая сигнальная ракета, которая медленно спускалась и долго горела. Это подтвердила и оценка спасателей”, — сообщил Кельт.

”Принимая во внимание траекторию ракеты, силу ветра, его направление и удаленность от садоводческого центра, злонамеренный поджог исключен. Других указывающих на преступление фактов в ходе проверки также выявлено не было выявлено”, — добавил страж порядка.

Он отметил, что поскольку ракеты была запущена издалека, то человек, выпустивший ее, никак не мог предполагать, что из-за нее может загореться хозяйство: ”Поэтому полиция и прокуратура придерживаются единого мнения: это несчастный случай, а не преступление”. При этом человек, который запустил ракету, может быть призван к гражданской ответственности и страховая фирма может потребовать возмещения через суд.

Кельт пояснил, что речь идет о желтой сигнальной ракете, использование которой (в отличие от красной) не запрещено, но ”любое пиротехническое средство следует использовать осторожно и с соблюдением всех мер по безопасности”.

Тем не менее, как пишет издание Eesti Päevaleht, эксперт Спасательного департамента Арно Пугонен и глава фирмы по продаже фейерверков и пиротехники Иво Мелдер придерживаются единого мнения: использовать сигнальную ракету в качестве фейерверка — крайне жестоко.

По словам очевидцев, ракету запустил кто-то из соседей.