Кто будет баллотироваться в Европарламент? Скорее всего, списки огласят в самый последний момент(5)
При выдвижении своих кандидатов на выборах в Европарламент партии имеют право ”огласить список” в последнюю минуты.
При выдвижении своих кандидатов на выборах в Европарламент партии имеют право ”огласить список” в последнюю минуты.
Несмотря на то, что в кулуарах Министерства науки и образования давно шепчутся о том, что министр Майлис Репс не прочь отправиться в Брюссель, сама она эти слухи категорически отрицает. ”У нас с Юри очень хорошая команда, я хочу его поддержать”, — сказала Репс и добавила, что, помимо прочего, в Эстонии ее удерживают и дети.
На вопрос о том, пойдет ли на этот раз первым номером Яна Тоом (в прошлый раз это был Эдгар Сависаар), Репс ответила, что партия об этом пока не думала, поскольку сначала надо узнать, кто пройдет в Рийгикогу.
Выборы в Рийгикогу состоятся 3 марта. Регистрация же кандидатов в Европарламент начнется лишь 27 марта, а последний срок для подачи заявления — 6 апреля. Такая политическая игра наблюдается в Эстонии впервые, поскольку ранее выборы в Европарламент с выборами в Рийгикогу не перекликались. По этой причине, скорее всего, кандидаты в Европарламент будут оглашены в самый последний момент, когда станет ясно, кто войдет в коалицию и правительство.
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