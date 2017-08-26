КТ Ситси, 28 проведет перед Минсоцдел акцию протеста против пункта обмена шприцев

Квартирное товарищество Ситси, 28 организует в среду, 30 августа, с 16:00 до 17:00 акцию протеста против плана Министерства социальных дел и Института развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме по адресу Ситси, 28. Акция пройдет перед Министерством социальных дел (новое здание на ул. Суур-Амеэрика, 1). КТ требует вмешательства министра здоровья и труда Евгения Осиновского и отмены плана открытия пункта обмена шприцев, говорится в пресс-релизе.

Жители дома Ситси, 28 уверены в том, что первый этаж и двор многоквартирного дома — неподходящее место для обмена шприцев и размещения консультационного центра для наркоманов: "Мы ни в коем случае не согласимся с планом Министерства социальных дел и Института развития здоровья. Обращаем внимание на то, что против оказания услуги обмена шприцев в нашем доме выступают также Таллиннская мэрия, районная управа Пыхья-Таллинна, Административный совет Пыхья-Таллинна, Коплиский дом молодежи, Общество Ситси и очень многие жители нашего района".

"Мы крайне разочарованы высокомерными действиями чиновников Министерства социальных дел, которые полностью игнорируют позицию местных жителей и городских властей. Ложь, подтасовки и использование тактики дорожного катка должны прекратиться. Мы считаем, что министр Евгений Осиновский должен призвать своих подчиненных к порядку и дать им указание прекратить незаконную деятельность в торговых помещениях нашего дома, а также начать переговоры с городом и местными жителями с целью найти альтернативное и разумное решение данной проблемы", — заявляют организаторы акции протеста.

"Мы не оспариваем необходимость создания подобного центра, но ему не место в жилом доме. В случае необходимости мы готовы обратиться в суд для защиты своих интересов и прав. Нас поддерживают в нашей борьбе районная управа и юристы, которые высоко оценивают наши шансы на победу в случае обращения в суд. Так что пункт будет закрыт в любом случае. Зачем же тратить государственные средства на временное решение?" — подчеркивают протестующие.