Крюки в спине и костюм летающей белки. История о парашютисте, который боится высоты

Таллиннская телебашня отпраздновала свой 37-й день рождения — и весьма необычно, устроив уникальное шоу бейсджамперов. Delfi поговорил с одним из смельчаков парашютистом Александром Труу и узнал, стоит ли рисковать жизнью ради эмоций.

Бейсджампинг — это прыжки с парашютом со зданий, подъемных кранов, мостов и скал. Лишь самые опытные и смелые парашютисты допускаются к участию.

Александр Труу родился и вырос в Таллинне. Свой первый прыжок он сделал в армии, в далеком, как он сам говорит, 2001 году. Затянуло мгновенно, но для 19-летнего парня парашютный спорт оказался слишком дорог, поэтому после пяти прыжков пришлось сделать вынужденный перерыв.

Возвращение состоялось в 2008 году, и по сей день Александр активно занимается своим хобби, которое постепенно перешло в работу.

Фото из личного архива

”Ездить на машине гораздо опаснее, чем прыгать с парашютом”

Разумеется, поначалу родные сильно переживали, но со временем привыкли и сейчас полностью поддерживают Александра во всех начинаниях. К тому же, по словам спортсмена, прыжки с парашютом не так опасны, как может показаться: ”По статистике ездить на машине гораздо опаснее, чем прыгать с парашютом. Я бы не назвал это экстремальным видом спорта. Весь страх от незнания, от незнания вида спорта, техники и самого процесса. Для меня прыжки с самолета — это огромное удовольствие”.

Бейсджампинг — совсем другое дело. Этот вид спорта намного опаснее. Интерес Александра к этому виду экстрима возник давно, а началось все с роликов в интернете.

”У меня появилась идея фикс — узнать свои границы. В 2010 году сбылась мечта идиота, я прошел курсы бейсджампинга и это кардинально изменило мою жизнь, — рассказывает экстремал. — Это эйфория, счастье. Я пробовал заменить ощущения от бейсджампинга чем-то в обычной жизни, но по сей день мне это не удалось”.

Главная опасность бейсджампинга в том, что из-за недостаточной высоты у спортсмена с собой лишь один парашют. Поэтому в бейсджамперы идут прежде всего опытные скайдайверы, то есть люди, которые сделали не меньше 250 прыжков из самолета.

”Я боюсь высоты”

Фото из личного архива

”Что это на фото?!” — спросите вы. Это suspension-прыжок, во время которого парашютный купол вместо ранца крепится к спине. В спине делаются дырки, в кожу вставляются карабины, и вперед!

Александр исполнял подобный прыжок целых два раза, хотя изначально относился к подвешиваниям негативно.

”На тот момент я жил в Таиланде, и мой хороший друг занимался именно подвешиванием. Люди приезжали к нему со всего мира, он подвешивал их за крюки за кожу, и люди входили в какое-то подобие транса, получали удовольствие. Я этого за пару месяцев насмотрелся предостаточно. Вначале я относился к этому крайне отрицательно, но со временем глаз привык к этому, появился интерес. Стало интересно, что испытывают люди и зачем они это делают. Спросить у человека — это не то, поэтому и возникла идея прыгнуть с парашютом. На тот момент подобный прыжок совершали два раза, я стал третьим”, — с гордостью добавляет Александр.

Фото из личного архива

Другое его увлечение — вингсьют, что больше напоминает костюм летающей белки. Главная задача костюма — увеличение времени свободного падения. Например, если при прыжке с парашютом время свободного падения составляет примерно минуту, то в самом простом вингсьюте — как минимум две.

”Это уже не свободное падение, а полет. Вертикальная скорость преобразуется в горизонтальную, и ты как маленький самолетик. Вингсьют даже позволяет выбрать направление, особенно замечательно летать в горах”, — описывает наш герой.

На вопрос, чего же может бояться человек, попробовавший все вышеперечисленное, Александр отвечает не задумываясь: ”Я боюсь высоты. Все парашютисты боятся высоты. Если бы мы не боялись, то не испытывали бы таких сильных ощущений. Это тот момент, когда ты превозмогаешь себя”.

Фото из личного архива

Вдохновились? Вперед, летать!

Если во время прочтения этой статьи вам самим захотелось прыгнуть, то возникает логичный вопрос — какие есть ограничения?

”Единственное ограничение — это ограничение в наших головах. Большинство людей живет в каких-то рамках, и боится выйти из зоны комфорта. У меня было несколько студентов бейджамперов, мужчины лет 40-50, которые были открыты ко всему новому и радовались как дети после первого прыжка. Никаких ограничений по возрасту нет”, — уверяет Александр.

Однако не все так просто. Вы должны быть здоровы, весить не более 110 кг, а еще иметь определенную сумму.

В Эстонии парашютный спорт позволить себе может не каждый. Если вы новичок, готовьте 1000 евро для начального курса, который включает в себя десять прыжков. Дальше дешевле. Для спортсмена один прыжок стоит примерно 25 евро, для начинающего — 50 евро (в цену входит аренда снаряжения и услуги тренера).

Александр в парашютном спорте уже более 10 лет, а два года назад хобби стало работой. ”До этого я работал в конторе, параллельно развиваясь в парашютном спорте. После того, как получил нужные лицензии, появилась возможность работы. Сейчас я инструктор по бейсджампингу и тандем-инструктор (инструктор по групповым прыжкам) в Норвегии и США. В Эстонии парашютный спорт неразвит и население маленькое. Таллинн — мой любимый и родной город, но здесь по моей специальности, к сожалению, работать невозможно”.

Смотрите, как Александр совершил тандем-прыжок с Таллиннской телебашни: