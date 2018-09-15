Крупнейший в Эстонии музей, созданный по гражданской инициативе, празднует сегодня 20-летие



Эстонский фонд Кистлер-Ритсо был основан в 1998 году с целью внести вклад в изучение и сохранение памяти о непростой новейшей истории Эстонии. Задачей фонда было построить в Таллинне музей, освещающий новейшую историю Эстонии. 1 июля 2003 года музей был открыт для посетителей.

Музей оккупаций и свободы Vabamu является крупнейшим в Эстонии музеем, который действует в Эстонии как гражданская инициатива, и который был построен при большой благотворительной поддержке Ольги Кистлер-Ритсо. По словам исполнительного директора музея Мерилин Пийпуу, название фонда указывает также на то, что строительство музея было тесно связано с миссией одной отважной женщины. "Прожив свою жизнь в эмиграции, Ольга хотела сделать для Эстонии что-то значимое, что обеспечило бы, чтобы совершенные в новейшей истории Эстонии преступления никогда бы не повторились, и чтобы вдохновлять будущие поколения ценить свободу. Так, после полувековой эмиграции, она внесла свой вклад в развитие своей родины, сделав пожертвование на создание музея в размере двух миллионов евро”, сказала Пийпуу. За 15 лет своего существования музей посетило около полумиллиона посетителей, было открыто почти сто временных экспозиций и вручены десятки стипендий. В хранилище музея около 40 000 предметов, фотографий, писем и документов.