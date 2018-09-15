15.09.2018, 12:15

Крупнейший в Эстонии музей, созданный по гражданской инициативе, празднует сегодня 20-летие

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rus.delfi.ee
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Крупнейший в Эстонии музей, созданный по гражданской инициативе, празднует сегодня 20-летие
Ольга-Кистлер Ритсо

Эстонский Фонд Кистлер-Ритсо празднует сегодня свой 20-летний юбилей. В ведомстве фонда находится два музея в Таллинне: музей оккупаций и свободы Vabamu и тюремные камеры КГБ.


Эстонский фонд Кистлер-Ритсо был основан в 1998 году с целью внести вклад в изучение и сохранение памяти о непростой новейшей истории Эстонии. Задачей фонда было построить в Таллинне музей, освещающий новейшую историю Эстонии. 1 июля 2003 года музей был открыт для посетителей.

Музей оккупаций и свободы Vabamu является крупнейшим в Эстонии музеем, который действует в Эстонии как гражданская инициатива, и который был построен при большой благотворительной поддержке Ольги Кистлер-Ритсо. По словам исполнительного директора музея Мерилин Пийпуу, название фонда указывает также на то, что строительство музея было тесно связано с миссией одной отважной женщины. "Прожив свою жизнь в эмиграции, Ольга хотела сделать для Эстонии что-то значимое, что обеспечило бы, чтобы совершенные в новейшей истории Эстонии преступления никогда бы не повторились, и чтобы вдохновлять будущие поколения ценить свободу. Так, после полувековой эмиграции, она внесла свой вклад в развитие своей родины, сделав пожертвование на создание музея в размере двух миллионов евро”, сказала Пийпуу. За 15 лет своего существования музей посетило около полумиллиона посетителей, было открыто почти сто временных экспозиций и вручены десятки стипендий. В хранилище музея около 40 000 предметов, фотографий, писем и документов.

В этом году, 14 июля, была открыта новая постоянная экспозиция музея ”У свободы нет границ”, которая показывает путь от времен оккупаций до свободы и состоит из пяти частей: ”Бесчеловечность” (куратор Сандер Юриссон), ”В изгнании” (куратор Маарья Меривоо-Парро), ”Советская Эстония” (куратор Уку Лембер), ”Восстановление” (куратор Аро Вельмет), ”Свобода” (кураторы Даниэль Ваарик и Кайдо Оле).

В честь дня рождения фонда приглашаем сегодня всех заинтересованных ознакомиться с новой постоянной экспозицией и попробовать праздничный торт. В 11:00 и 13:00 часов руководитель выставки Сандер Юриссон проведет в музее экскурсии, на которых расскажет о создании фонда и закулисье создания экспозиции.

Tallinn Hockey weekend
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