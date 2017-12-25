Крупнейшие эстонские организации по правам животных Loomus и Loomade Nimel объединяются

Организация по опеке над животными Loomus и движение Loomade Nimel решили объединить усилия и действовать в дальнейшем единой организацией под названием НКО Loomus, значится в пресс-релизе.

”Любое развитое общество всё более серьёзно относится к вопросам защиты животных, поэтому нужны и влиятельные организации, которые могут добиться необходимых изменений. Теперь можно с уверенностью сказать, что в Loomus входят самые опытные и преданные своему делу защитники прав животных в Эстонии, чьи голоса трудно игнорировать.”, — прокомментировала руководитель Loomus Кадри Таперсон.

По словам представителя Loomade Nimel Аниты Юрсон, объединение — логичный и многообещающий шаг. ”Объединив усилия сможем создать более сильную организацию по защите прав животных, главная задача этого шага — действовать более эффективно во имя животных”, — сказала Юрсон.

Движение Loomade Nimel зародилось в 2006 году, оно является старейшим объединением по правам животных в Эстонии. Loomade Nimel отстаивает прекращение использования животных в интенсивном животноводстве, индустрии развлечений и в сфере опытов над животными. Цель движения — выявлять систематическое плохое обращение с животными и знакомить людей с дружественным к животным образом жизни, в первую очередь вегетарианством.

Организация по опеке над животными Loomus создана в мае 2014 года. Loomus занимается защитой интересов и прав животных, а также представлением интересов животных в общественных дебатах. Прежде всего Loomus защищает интересы пушных, сельскохозяйственных и подопытных животных, а также животных из индустрии развлечений. Loomus состоит из числа защитников животных с большим опытом, которые много лет участвовали в деятельности различных организаций по защите животных.

Объединённая организация НКО Loomus продолжит деятельность, начатую как организацией по опеке над животными Loomus, так и движением Loomade Nimel. Также будут созданы новые рабочие группы по вопросам подопытных и диких животных.