17.11.2018, 09:50

Круглый стол по безопасности на Раадику: необходимо усилить регулярный контроль

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rus.delfi.ee
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Круглый стол по безопасности на Раадику: необходимо усилить регулярный контроль
Foto: Lasnamäe linnaosa valitsus

На очередной встрече рабочей группы по вопросу безопасности Раадику, сотрудники правоохранительных органов отметили, что в результате наступления холодов и дополнительного патрулирования района ситуация на Раадику находится под контролем, утверждает управа Ласнамяэ.

Сотрудники МуПо и полиции отметили, что на данный момент ситуация в районе остается стабильной.

”Мы активно работаем в районе Раадику и можем заверить, что ситуация с безопасностью под контролем. Думаю, что местные жители также отметили, что полиция уделяет повышенное внимание, что в свою очередь также дисциплинирует”, — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас. Кроме того, участковый полицейские начали осуществлять визиты и проверки квартир на улице Раадику.

Руководитель проекта STEP Койду Тани-Юрисоо рассказала о возможностях трудоустройства молодых людей в возрасте 15-26 лет, которые несут уголовную ответственность за совершенные преступления и на данный момент нигде не учатся и не работают.

”Если среди ваших знакомых есть такие молодые люди, пусть они свяжутся с нашей организацией. Мы предлагаем реальные места работы с мотивирующей зарплатой и надеемся, что эта программа поможет молодежи, попавшей в сложную жизненную ситуацию”, — сказала руководитель проекта Тани-Юрисоо.

Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски отметила, что скоординированная работа сторон демонстрирует положительные тенденции в плане обеспечения безопасности: ”Наша главная цель — помочь молодежи вырваться из порочного круга, показать ей другую сторону жизни и помочь вернуться в социум. Первые результаты показывают, что мы двигаемся в правильном направлении”.

Во встрече приняли участие представители районной и городской управы, Департамента полиции и погранохраны, Муниципальной полиции, Департамента по делам молодёжи и спорта, Департамента городского имущества, фирмы-застройщика OÜ Raadiku Arendus, фирмы по обслуживанию AS ISS Eesti, а также руководитель проекта STEP.

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