Круглый стол по безопасности на Раадику: необходимо усилить регулярный контроль

Сотрудники МуПо и полиции отметили, что на данный момент ситуация в районе остается стабильной.

”Мы активно работаем в районе Раадику и можем заверить, что ситуация с безопасностью под контролем. Думаю, что местные жители также отметили, что полиция уделяет повышенное внимание, что в свою очередь также дисциплинирует”, — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас. Кроме того, участковый полицейские начали осуществлять визиты и проверки квартир на улице Раадику.

Руководитель проекта STEP Койду Тани-Юрисоо рассказала о возможностях трудоустройства молодых людей в возрасте 15-26 лет, которые несут уголовную ответственность за совершенные преступления и на данный момент нигде не учатся и не работают.

”Если среди ваших знакомых есть такие молодые люди, пусть они свяжутся с нашей организацией. Мы предлагаем реальные места работы с мотивирующей зарплатой и надеемся, что эта программа поможет молодежи, попавшей в сложную жизненную ситуацию”, — сказала руководитель проекта Тани-Юрисоо.