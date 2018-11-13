13.11.2018, 11:25

Круглый стол на тему диабета: лечение диабетика на 90% состоит из лечения осложнений


rus.delfi.ee
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Eesti Õdede Liidu tervisepark Tornide väljakul
Foto on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Сегодня, 13 ноября, состоится круглый стол на тему диабета, созванный Союзом фармацевтических компании Эстонии: ”Лечение диабетика: 10% лечение диабета, 90% лечение осложнений”, где будут обсуждаться возможности более раннего диагностирования заболевания и изменения лечения диабета в Эстонии. Во время круглого стола своей точкой зрения поделятся врачи, политики, чиновники и представители объединений в области диабета, значится в пресс-релизе.

”Наиболее распространенная форма сахарного диабета — это диабет второго типа, которым страдают 90–95% всех больных диабетом: ежегодно диабет этого типа диагностируется в Эстонии почти у 6000 человек. По данным статистики здоровья и здравоохранения, в Эстонии в последние годы стремительно растет количество первичных случаев диабета. И здесь Эстония ничем не выделяется на фоне других государств, та же тенденция наблюдается и в других странах мира. В течение следующих 10-20 лет прогнозируется значительное увеличение числа больных диабетом, — рассказал руководитель Союза фармацевтических предприятий Эстонии Рихо Тапфер. — Мы созвали круглый стол на тему диабета, чтобы обсудить возможности более эффективной организации лечения диабета в Эстонии: чтобы болезнь была своевременно диагностирована для ее комплексного лечения и возможности эффективного мониторинга результативности лечения”.

”Диабет может стать причиной многих крайне тяжелых осложнений, некоторых из которых можно избежать при своевременном и правильном лечении. Это означает, что лечить диабет значительно разумнее, чем заниматься его последствиями. Особенность сахарного диабета второго типа такова, что если поддерживать в норме уровень сахара в крови, то впоследствии не возникает осложнений, которые могут быть крайне тяжелыми. Важно, чтобы лечение было направлено на результат”, — сказала эндокринолог Ану Амбос.

В ноябре ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По случаю этого дня Союз фармацевтических компаний Эстонии организует круглый стол, предназначенный вниманию общественности, цель которого — сфокусироваться на теме диабета в целом, сосредоточившись прежде всего на вопросах раннего обнаружения диабета второго типа и результативном лечении.

На встрече круглого стола выступят эндокринолог Ану Амбос, руководитель Института семейной медицины и народного здравоохранения Тартуского университета Рут Калда, руководитель отдела системы развития здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель, председатель Больничной кассы Райн Лаане, члены Рийгикогу Моника Хауканымм и Хелмен Кютт, руководитель Эстонского общества детского и юношеского диабета Кристи Пеэгель, президент Эстонского диабетического союза Ульви Таммер-Яэтес, семейный врач Ээро Мерилинд и Койт Арро из Союза фармацевтических компаний Эстонии. Дискуссией руководит Урмас Вайно.

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