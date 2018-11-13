Круглый стол на тему диабета: лечение диабетика на 90% состоит из лечения осложнений

”Наиболее распространенная форма сахарного диабета — это диабет второго типа, которым страдают 90–95% всех больных диабетом: ежегодно диабет этого типа диагностируется в Эстонии почти у 6000 человек. По данным статистики здоровья и здравоохранения, в Эстонии в последние годы стремительно растет количество первичных случаев диабета. И здесь Эстония ничем не выделяется на фоне других государств, та же тенденция наблюдается и в других странах мира. В течение следующих 10-20 лет прогнозируется значительное увеличение числа больных диабетом, — рассказал руководитель Союза фармацевтических предприятий Эстонии Рихо Тапфер. — Мы созвали круглый стол на тему диабета, чтобы обсудить возможности более эффективной организации лечения диабета в Эстонии: чтобы болезнь была своевременно диагностирована для ее комплексного лечения и возможности эффективного мониторинга результативности лечения”.

”Диабет может стать причиной многих крайне тяжелых осложнений, некоторых из которых можно избежать при своевременном и правильном лечении. Это означает, что лечить диабет значительно разумнее, чем заниматься его последствиями. Особенность сахарного диабета второго типа такова, что если поддерживать в норме уровень сахара в крови, то впоследствии не возникает осложнений, которые могут быть крайне тяжелыми. Важно, чтобы лечение было направлено на результат”, — сказала эндокринолог Ану Амбос.