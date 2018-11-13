13.11.2018, 11:25

Круглый стол на тему диабета: лечение диабетика на 90% состоит из лечения осложнений


rus.delfi.ee
EST
Eesti Õdede Liidu tervisepark Tornide väljakul
Foto on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Сегодня, 13 ноября, состоится круглый стол на тему диабета, созванный Союзом фармацевтических компании Эстонии: ”Лечение диабетика: 10% лечение диабета, 90% лечение осложнений”, где будут обсуждаться возможности более раннего диагностирования заболевания и изменения лечения диабета в Эстонии. Во время круглого стола своей точкой зрения поделятся врачи, политики, чиновники и представители объединений в области диабета, значится в пресс-релизе.

”Наиболее распространенная форма сахарного диабета — это диабет второго типа, которым страдают 90–95% всех больных диабетом: ежегодно диабет этого типа диагностируется в Эстонии почти у 6000 человек. По данным статистики здоровья и здравоохранения, в Эстонии в последние годы стремительно растет количество первичных случаев диабета. И здесь Эстония ничем не выделяется на фоне других государств, та же тенденция наблюдается и в других странах мира. В течение следующих 10-20 лет прогнозируется значительное увеличение числа больных диабетом, — рассказал руководитель Союза фармацевтических предприятий Эстонии Рихо Тапфер. — Мы созвали круглый стол на тему диабета, чтобы обсудить возможности более эффективной организации лечения диабета в Эстонии: чтобы болезнь была своевременно диагностирована для ее комплексного лечения и возможности эффективного мониторинга результативности лечения”.

”Диабет может стать причиной многих крайне тяжелых осложнений, некоторых из которых можно избежать при своевременном и правильном лечении. Это означает, что лечить диабет значительно разумнее, чем заниматься его последствиями. Особенность сахарного диабета второго типа такова, что если поддерживать в норме уровень сахара в крови, то впоследствии не возникает осложнений, которые могут быть крайне тяжелыми. Важно, чтобы лечение было направлено на результат”, — сказала эндокринолог Ану Амбос.

В ноябре ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По случаю этого дня Союз фармацевтических компаний Эстонии организует круглый стол, предназначенный вниманию общественности, цель которого — сфокусироваться на теме диабета в целом, сосредоточившись прежде всего на вопросах раннего обнаружения диабета второго типа и результативном лечении.

На встрече круглого стола выступят эндокринолог Ану Амбос, руководитель Института семейной медицины и народного здравоохранения Тартуского университета Рут Калда, руководитель отдела системы развития здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель, председатель Больничной кассы Райн Лаане, члены Рийгикогу Моника Хауканымм и Хелмен Кютт, руководитель Эстонского общества детского и юношеского диабета Кристи Пеэгель, президент Эстонского диабетического союза Ульви Таммер-Яэтес, семейный врач Ээро Мерилинд и Койт Арро из Союза фармацевтических компаний Эстонии. Дискуссией руководит Урмас Вайно.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала

13.11.2018
Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.
Подробнее

Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

13.11.2018
Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные.
Подробнее


Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

13.11.2018
Если руководитель открывшегося в пятницу T1 Mall of Tallinn, итальянец, сказал, что центр к моменту открытия и не должен быть заполнен арендаторами, то против этого возражает руководитель строящегося в центре города Porto Franco.
Подробнее

ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды

13.11.2018
Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла.
Подробнее

Куда поехать отдыхать туристам с серым паспортом, если во многие страны трудно или невозможно оформить визу

13.11.2018
Год назад многие туристы-серопаспортники столкнулись с серьезной проблемой: отпуск в Египте пришлось перенести или даже отменить, так как Каир выставил новые требования на въезд для лиц без гражданства. За этот год ситуация лучше не стала.
Подробнее

-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €

На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке

13.11.2018
На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году

13.11.2018
Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.
Подробнее




Куда поехать за рождественским настроением: 11 европейских городов, где снова верится в чудо

13.11.2018
Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен. В декабре красивых городов в Европе — как подарков в мешке у Санты. Skyscanner выбрал те, где легче всего снова поверить в сказку.
Подробнее

10 вещей, от которых нужно избавиться до Нового 2019 года

13.11.2018
Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, необходимо освободиться от груза, который не позволяет стать счастливее. Постарайтесь избавиться от десяти вещей до конца уходящего года, и тогда уже скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Подробнее