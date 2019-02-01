"Кровоточащие розы". Среди соцдемов — 165 человек, преступивших закон

Среди членов партии насчитывается 165 человек с уголовным наказанием, из них в 91 случае речь идет о действующем наказании, то есть имеется отметка в регистре наказаний. 55 случаев связано с насилием или более тяжелыми преступлениями.

По словам генерального секретаря партии Кальви Кыва, у них, как и у других партий, нет возможности систематически заниматься проверкой членов партии. Он отметил, что все выявленные случаи рассматриваются на суде чести партии, который формирует свое мнение и выносит правлению партии предложения.

Андрус Ваарик, имеющий наказание за вождение без прав, баллотируется в Рийгикогу. По словам Кыва, Ваарик никогда не скрывал своего наказания. ”Андрус раскаялся в своем поступке, вождении без прав, которые он вовремя не продлил. Ему был назначен штраф, который он сразу и оплатил. По нашей оценке, то, что человек вовремя не продлил права, не мешает ему баллотироваться в парламент”, — сказал Кыва.

Однако, есть среди социал-демократов и намного более серьезные преступники.

Например, один из них — Роман Велламо — был готов убивать за деньги. План убийства он пытался воплотить в жизнь три раза. Айво Лийв велел своему ребенку сесть за руль и переехать свою мать. Сам он в то время схватил женщину и пытался засунуть ее голову под колеса. Таави Иваск ударил свою беременную спутницу жизни ногой в живот. Кроме того, он вор и поджигатель.

Также в списке имеются наркоторговцы, алководители, воры, мошенники и даже бывшие члены ОПГ.

С полным списком можно ознакомиться здесь.