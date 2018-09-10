Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

Еще страшнее тот факт, что когда полиция осматривала квартиру, где пытали жертву, там было столько крови, что невероятно, как женщина смогла уйти оттуда самостоятельно к водохранилищу, куда Эйнрооз заставил ее идти. В суде были показаны и фото с телефона обвиняемого, на которых Эйнрооз заставляет окровавленную женщину садиться в машину.
На это обвиняемый говорит, что никакой крови в квартире нет — это всего-навсего соевый соус. Если же это не соус, то это животная кровь, или же соус содержал животную кровь, предлагает варианты Эйнрооз.
Адвокат Айвар Эннок отмечает, что подзащитный психически нездоров, однако прокурор Наталия Мийлвеэ настаивает, что мужчина вменяем, может отвечать за свои действия и понести наказание: "Мы имеем дело с маниулятором".
"Если эстонский народ хочет, чтобы Урмас Эйнрооз получил пожизненное наказание, то это не проблема. Меня этим не сломить. Я везде справлюсь!", — сказал обвиняемый журналистам, покидая зал суда.
Напомним, что изначально Эйнрооз стал известен общественности как "водитель с битой" из Ласнамяэ, после того, как в 2016 году попал на видео, угрожая другому водителю битой.