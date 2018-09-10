Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

На большом экране в зале суда показывают фильм с трясущейся нечеткой съемкой в стиле некогда нашумевшего ужастика "Ведьма из Блэр". Однако эти кадры намного страшнее — никакой постановки, только страшная реальность последних часов жизни 53-летней Кадри-Анн Гросс. И все это происходит не где-то, а совсем рядом, под Таллинном.

В прошлом году в Харьюмаа у водохранилища Паункюла обнаружили полуголый труп женщины со следами пыток. По подозрению в убийстве которой был задержан 44-летний Урмас Эйнрооз.

В машине Эйнрооза следователи нашли разбитый телефон, на карте памяти которого эксперты смогли восстановить 19 видеоклипов, которые было тяжело смотреть даже опытным следователям. Клипы показывали весь ужас и боль, которые пришлось испытать в последний день жизни женщине, которая желала своему мучителю только добра.

Сам Эйнрооз смотрит на видео спокойно и безэмоционально, хотя до этого пытался сделать все возможное, чтобы эти видео не использовались в суде в качестве доказательства, или же хотя бы чтобы их просмотр был отсрочен — даже поинтересовался, что ему сделать, чтобы судья выдворил его из зала суда.

Государственный обвинитель лаконично называет содержание видео пытками, избиением, причинением боли и изнасилованием. По словам Эйнрооза, он пытался изгнать из женщины злого духа.