10.09.2018, 19:48

Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

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rus.delfi.ee
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Urmas Einroos kohtus
Urmas Einroos 2016. aastal kohtus seoses kurikajuhtumiga.Foto: Karin Kaljuläte

Ласнамяэский "водитель с битой" Урмас Эйнрооз обвиняется в изнасиловании, пытках и убийстве сожительницы. Обвиняемый снимал весь процесс на камеру, и на заседании показали эти реальные фильмы ужаса.

На большом экране в зале суда показывают фильм с трясущейся нечеткой съемкой в стиле некогда нашумевшего ужастика "Ведьма из Блэр". Однако эти кадры намного страшнее — никакой постановки, только страшная реальность последних часов жизни 53-летней Кадри-Анн Гросс. И все это происходит не где-то, а совсем рядом, под Таллинном.

В прошлом году в Харьюмаа у водохранилища Паункюла обнаружили полуголый труп женщины со следами пыток. По подозрению в убийстве которой был задержан 44-летний Урмас Эйнрооз.

В машине Эйнрооза следователи нашли разбитый телефон, на карте памяти которого эксперты смогли восстановить 19 видеоклипов, которые было тяжело смотреть даже опытным следователям. Клипы показывали весь ужас и боль, которые пришлось испытать в последний день жизни женщине, которая желала своему мучителю только добра.

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Сам Эйнрооз смотрит на видео спокойно и безэмоционально, хотя до этого пытался сделать все возможное, чтобы эти видео не использовались в суде в качестве доказательства, или же хотя бы чтобы их просмотр был отсрочен — даже поинтересовался, что ему сделать, чтобы судья выдворил его из зала суда.

Государственный обвинитель лаконично называет содержание видео пытками, избиением, причинением боли и изнасилованием. По словам Эйнрооза, он пытался изгнать из женщины злого духа.

Еще страшнее тот факт, что когда полиция осматривала квартиру, где пытали жертву, там было столько крови, что невероятно, как женщина смогла уйти оттуда самостоятельно к водохранилищу, куда Эйнрооз заставил ее идти. В суде были показаны и фото с телефона обвиняемого, на которых Эйнрооз заставляет окровавленную женщину садиться в машину.

На это обвиняемый говорит, что никакой крови в квартире нет — это всего-навсего соевый соус. Если же это не соус, то это животная кровь, или же соус содержал животную кровь, предлагает варианты Эйнрооз.

Адвокат Айвар Эннок отмечает, что подзащитный психически нездоров, однако прокурор Наталия Мийлвеэ настаивает, что мужчина вменяем, может отвечать за свои действия и понести наказание: "Мы имеем дело с маниулятором".

"Если эстонский народ хочет, чтобы Урмас Эйнрооз получил пожизненное наказание, то это не проблема. Меня этим не сломить. Я везде справлюсь!", — сказал обвиняемый журналистам, покидая зал суда.

Напомним, что изначально Эйнрооз стал известен общественности как "водитель с битой" из Ласнамяэ, после того, как в 2016 году попал на видео, угрожая другому водителю битой.

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