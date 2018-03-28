Кросс в свете высылки ”российских шпионов”: маски сброшены и иллюзии разрушены

”Превысившая все ожидания солидарность, которую показали стран НАТО и особенно ЕС в виде высылки российских дипломатов в ответ на отравление полковника Скрипаля, примечательна”, — пишет депутат Ээрик-Нийлес Кросс в своем мнении в Eesti Päevaleht.

”Если спросить, удержит ли Москву высылка из 26 стран российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, от дальнейших агрессивных действий, то ответ очевиден: нет”, — продолжает Кросс.

”Санкции ЕС и США в ответ на аннексию Крыма и военный захват Восточной Украины не вернули Крым и не заставили Россию изменить внешнюю политику и тем более не заставили ее изменить свои стратегические цели. Так и после вчерашнего стратегические цели России останутся прежними. Русские по-прежнему хотят разрушить архитектуру безопасности Запада и маргинализировать наши институты. Также, скорее всего, русские не перестанут убивать своих политических оппонентов и предателей”.

Тем не менее, отмечает политик, сейчас союзники четко показали Москве, что Великобритания не одна, и ”маски во многих отношениях сброшены”.

Иллюзии, которые еще оставались во время принятия ”украинских” санкций, по словам Кросса, сейчас окончательно разрушены и как Вашингтон, так и Брюссель теперь четко поняли, что с Россией дел иметь нельзя.