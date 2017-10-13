Кросс: Ратас должен принять однозначную позицию по референдуму в Крыму

Член Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс потребовал от премьер-министра Юри Ратаса объяснений в ответ на заявления Михаила Корба, генерального секретаря Центристской партии, в передаче Suudpuhtaks на ETV.

В передаче Михаил Корб выразил свое мнение, что референдум, проведенный в Крыму в 2014 году, был легитимным, сообщают реформисты в пресс-релизе.

”Позиция Эстонии, Евросоюза и ООН на самом высоком уровне заключается в том, что референдум в Крыму был незаконным и проходил с нарушением международного права,” — отметил член Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс.

”Крымский референдум проводился под давлением четырех бригад российских спецназовцев и, по крайней мере, одной морской бригады. Согласно аналогичной модели, последний раз мир видел такого рода нарушение международного права в 1940-х годах, когда в Эстонии, Латвии и Литве проводились так называемые выборы при поддержке танков Советского союза, которые заранее нелегально оккупировали страны. Печально, если партия премьер-министра Эстонии не может однозначно и безоговорочно высказать свое осуждение в этом вопросе,” — сказал Кросс.