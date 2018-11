КРИЗИС В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ | Разногласия продолжаются. Кальюлайд вызвала Ратаса, Осиновского и Сеэдера в Кадриорг

Valitsuskriis

"Erakondade esimeestega kohtumisel on selge, et soov lahendust leida on olemas. Siin tulebki endale meenutada, et meie riigikord on parlamentaarne demokraatia."

"Eesti riik ei ole kriisis, küll aga onselge, et kriisis on poliitika," sõnab president.

Kersti Kaljulaid olukorrast: "See näitab, et meie väärtuste hoidmise nimel tuleb iga päev tööd teha."

Ajakirjanikud ja fotograafid, kes presidendi lossi ees tööd tegemas on, lasti hetkeks ka tuppa sooja, ent põhiliselt jälgitakse tegevust siiski nullilähedase temperatuuriga välitingimustes.

Jüri Ratas jõudis kadriorgu, president Kaljulaidi juurde.

Ossinovski ideele ehk eelnõule, mis tooks rändeleppe arutelu riigikogusse, andis oma allkirja 39 rahvasaadikut.

Äsja algas riigikogu istung. Saadikute küsimustele vastab Jüri Ratas. Võib arvata, et ilmselt on ta mõtted siiski veel enam valitsusliitu puudutava juures. Kell 17.30 kohtub ta Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga.

Siinkohal tasub meenutada Kaljulaidi teravat avaldust eelmisest nädalast, kui selgus, et valitsus rändelepet ei toeta. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-randeleppest-valitsuserakondade-uksmeele-lahtumine-on-voimaldanud-inimestele-valetada-ja-haiget-teha?id=84331665

Riigipea on kutsunud tänaseks Kadriorgu valitsuserakondade esimehed, et arutada tekkinud olukorda ja lahendusi valitsuskriisile.Esmalt kohtub riigipea kell 15.30 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovskiga, seejärel kell 16.30 Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega ning siis kell 17.30 Erakond Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga.Kell 18.00 teeb president Kersti Kaljulaid pressiavalduse.

President Kaljulaid kutsus valitsuserakondade juhid Kadriorgu

Algas koalitsiooninõukogu. Ratas ütles vahetult enne seda Delfile, et tõenäoliselt praegu ei arutata rändelepet puudutavat. "Pigem neljapäeval," märkis ta. "Tegu on nii tähtsa punktiga, et see vajab eraldi istungit."

Ei, pole algamas mõni tähistamisüritus, veidi suupisteid ja joogipoolist viiakse riigikogus ruumi, kus koguneb koalitsiooninõukogu.

Riigikogu koridoris rääkis EKRE fraktsiooni kuuluv Raivo Põldaru Delfile, et EKRE ränderaamistikku muidugi ei toeta. Tõik, et see jõuaks nüüd riigikokku, on Põldaru meelest signaal sellest, et valitsus jäi omadega hätta. "Kui hätta ei jääda, siis poleks seda riigikogule vaja olnud menetleda anda."

Vabaerakonna fraktsioon arutas riigikogule arutamiseks esitatava ränderaamistikku puudutava dokumendiga seonduvat ja jõudis järeldusele, et sellisel kujul nad seda ei toeta. Dokument vajaks vabaerkondlaste arvates muutmist: nende meelest ei ole see koostatud riigikogus, vaid välisministeeriumi ametnike poolt. Lisaks leidis Vabaerakonna fraktsiooni juht Kaul Nurm, et teema sellisel kujul esile kerkimine on kahetsusväärne. "Sellega kaetakse kogu valimiste-eelne periood ja reaalsete probleemide arutamisega ei tegelda," märkis ta. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel ütles, et selline "oih, mida meist nüüd küll arvata võidakse!"- aeg võiks möödas olla. "Praegu esitatud kujul Vabaerakond avalduse teksti ei toeta. Kavatseme sellesse teha muudatusettepanekuid, mis väljendavad selgemini Eesti rahvuslikke huve ja on kriitilised raamistikus sisalduvate ohtude ja rännet idealiseeriva keelekasutuse suhtes," ütles Herkel.

Kaja Kallas lahkub sotside ruumidest... Nagu näostki näha, oli kohtumine reformikate jaoks positiivne.

Artur Talvik sõnas Delfile, et sarnaselt Kaja Kallasele arvab ta, et rändelepe pole riigikogu pädevuses ja valitsus peaks ise välispoliitikat tegema, mis omakorda demonstreerib seda, et Eestil pole ühtset välispoliitikat.

Samal ajal riigikogus... Kuuldavasti läks Kaja Kallas koos Ossinovskiga sotside fraktsiooni ruumidesse. Tea, kas arutatakse, mis on ühisosa praeguses olukorras?

Juba kell 14 koguneb koalitsiooninõukogu, kus arutatakse edasisi samme. On selge, et lahkhelid on jätkuvalt õhus.

Meeleolud Isamaa fraktsioonis.

Arvamustoimetus analüüsib praegu toimuvat. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/paevakommentaar-valitsuse-paasemine-juhatab-sisse-grillihooaja-ning-paneb-opositsiooni-suu-vett-jooksma?id=84358755

Keskerakonna fraktsioon teatas ka pressiteate vahendusel, et nad otsustasid täna toetada ettepanekut, mille järgi võtaks riigikogu seisukoha ränderaamistiku osas, mis näeb ette suuremat riikidevahelist koostööd rändeküsimustes, ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemist ning ka Eesti inimeste õiguste kaitset.

Kaja Kallas sõnas riigikogus Delfile, et praegune olukord on ikka kivi valitsuse kapsaaeda ning Ossinovski idee pole paslik lahendus. Ta toonitas, et see taolise otsuse peab tegema valitsus, mitte parlament. Kas Reformierakond kaaluks ise mõne erakonnaga valitsusliidu moodustamist, ei tahtnud Kallas kommenteerida.

Nüüd saatis Isamaa ametliku pressiteate, kus öeldud, et Isamaa fraktsioon arutas veelkord ÜRO rändepaktiga seonduvat ja jäi oma varasema seisukoha juurde, et rändepaktiga ühinemine ei ole Eestile kuidagi kasulik."Isamaa otsustas, et nii nagu me ei toetanud seda valitsuses, ei kavatse me seda toetada ka riigikogus. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et erakond kasutab kõiki võimalusi veenda riigikogu selles, et ÜRO rändepakti toetamine ei ole Eesti huvides."

"Kaua võib," sõnas üks keskerakondlane Delfile. Isamaa sõnavõtud ei jäta kahtlustki, et suurest sõprusest on asi kaugel. Ossinovski tänahommikune teade rebis haavad taas lahti. Iseasi on, mis on siis ikkagi seis Reinsaluga. Isamaa väidab, et antud teema on täiesti laualt maas. Ossinovski nii kergelt loobuski?

Helir-Valdor Seeder sõnas riigikogus Delfi reporterile Heliis Nemsitsveridzele, et tema jaoks oli üllatus, et Ossinovski tuli hommikul välja mõttega, et Eesti seisukoht rändeleppe osas jääks hoopis riigikogu otsustada. Isamaa seda käiku ei toeta, nad on vihased, et mindi valitsusest mööda. Kuigi eelnõule algatamiseks vajalikud 21 allkirja on koos, siis pidas Seeder seda valitsusele tagantselja minemiseks ning valitsuse töö parlamendi kaela lükkamiseks. Kui aga arutelu peaks jõudma riigikokku, siis usub ta parlamendi võimetusse vajalik otsus langetada. Üks töövõit on Isamaal aga kirjas: Seederi sõnul langes eile laualt teema, et Urmas Reinsalu peaks valitsusest lahkuma. Mäletatavasti oli Ossinovski seda eelmisel reedel tahtnud. Nüüd sotsid enam seda valitsuse püsimise tingimuseks ei pea.

Sotsid riigikogus. Esiplaanil Sven Mikser, kes on ilmselgelt olnud rändeleppe kõige tulihingelisem eestseisja. Nüüd on välisministeeriumis valmimas ka eelnõu, mida siis saaks arutada riigikogu.

Jüri Ratas toetab Ossinovski mõtet, et rändelepet võiks arutada riigikogu. See oleks mugav lahendus ja ilmselt saaks lepe seal vajaliku toetuse. On siiski üks suur AGA: mis kasu on sellest Isamaale? Ka Ratase vastusest võib välja lugeda, et riigikogu otsustusõiguse suhtes ei ole nad konsensuslikud ehk ilmselt Isamaa seda parimaks lahenduseks ei pea.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-keskerakond-toetab-ossinovski-ideed-et-randelepet-arutaks-riigikogu?id=84357299

Reformierakonna fraktsioon kogunemas.

Riigikogus algas värske töönädal. Fookuses on fraktsioonides muidugi hoopis valitsuskriis ja nüüd on jututeemaks ka Ossinovski ettepanek, et rändeleppe üle võiks otsustada riigikogu. Riigikogus viibiv Delfi reporter sõnas, et Isamaa fraktsioon kogunes kell 9. Sotsidel kogunes esiti juhatus, kell 9.45 koguneb fraktsioon.

Eile õhtul andis Ossinovski Eesti Päevalehe intervjuu, kus viitas, et rändeleppele rohelise tule näitamine on veel võimalik. http://epl.delfi.ee/news/eesti/jevgeni-ossinovski-randelepinguga-liituda-on-eestil-veel-voimalik?id=84354753

ÜRO rändekokkulepe põhjustab vaidlusi ka Saksamaal. Merkeli jaoks on vaidlus ÜRO rändepakti üle proovikivi selle kohta, kas mitmepoolseid kokkuleppeid saab üleüldse enam sõlmida. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/uro-randekokkulepe-on-tekitanud-erimeelsusi-saksamaa-valitseva-erakonna-cdu-sees?id=84356541

Siin ka värsked reitingud. Kui uuel tulijal ehk parteil Eesti 200 on põhjust rõõmustamiseks, siis mõtteainest on eriti sotsidele ja ka Reformierakonnale. Toetus sulab. http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/graafik-erakondade-reitingud-eesti-200-voib-nurjata-reformierakonna-valimisvoidu-sotside-toetus-on-drastiliselt-langenud?id=84356427

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud analüüs praegusest olukorrast. http://epl.delfi.ee/news/eesti/neljatunnine-arutelu-valitsuskriisi-ei-lahendanud-ratase-valitsuse-seni-koige-keerulisem-tuleproov-jatkub?id=84354759

Ossinovski arvab, et rändeleppe vastu on EKRE ja Isamaa, ent riigikogu enamus seda toetaks. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ossinovski-voti-valitsuskriisi-lahendamiseks-randeleppe-osas-tehku-otsus-hoopis-riigikogu-mitte-valitsus?id=84356317

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski rõhutas, et sotside jaoks on oluline, et Eestis oleks ühtne nägemus välispoliitikast. “See konkreetne ÜRO deklaratsioon on lihtsalt üks osa välispoliitilisest suhtlusest ja tõepoolest meie arvates sellise ühtse joone taastamine on vajalik ja selle nimel tööd ka jätkame.”

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder märkis, et ühisele seisukohale ei jõutud. “Eks tuleb edasi arutada.” Ta kinnitas, et Isamaa pole oma seisukohtadest taganenud. “Isamaa on jätkuvalt seisukohal, et valitsuses ei peaks langetama otsust rändepaktiga ühinemiseks. See ei ole mõistlik, see ei ole Eestile kasulik ja selle seisukoha juures me oleme.”

"Kohtumine oli konstruktiivne. Võib öelda, et kolm osapoolt teevad jõupingutusi, et leida lahendusi ja üheskoos edasi minna. Eks me jätkame neid arutelusid homme," ütles Jüri Ratas pärast neljatunnist arutelu. "Kui rääkida ränderaamistikust, siis selles küsimuses on meil jätkuvalt erimeelsused," tõdes Ratas. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-video-juri-ratas-parast-neljatunnist-kriisikohtumist-randeraamistiku-osas-on-meil-jatkuvalt-erimeelsused?id=84354317

Kriisikoosolek kolme koalitsioonipartneri vahel lõppes tulemusteta, arutelu jätkatakse homme.

Arutelu valitsuse tuleviku üle kestab neljandat tundi ning hetkel pole kriisikoosoleku lõppemist näha.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid usub, et valitsus ei lagune. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/jaanus-karilaid-vastuses-kaja-kallasele-reformierakonna-poole-pole-mingit-pohjust-ega-soovi-tana-uhelgi-erakonnal-vaadata?id=84353377

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lubas partnereid ümber veenma minna. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-video-seeder-koalitsioonile-ja-eesti-riigile-on-parim-randepaktiga-mitte-uhineda?id=84352351

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-video-ossinovski-enne-kohtumist-ratase-ja-seederiga-sotsiaaldemokraatide-eesmark-pole-valitsust-lohkuda?id=84352383

Viimase info kohaselt võib kohtumine kesta tunde.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei olnud samuti valitsuse lagunemise osas kategooriline.

Kell 16 algab Jüri Ratase, Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seederi kohtumine päästmaks valitsuskoalitsiooni. Jevgeni Ossinovski ütles vahetult enne kohtumist peaministriga, et sotside eesmärk pole valitsust lõhki ajada.

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas valitsusse minema ei kipu. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-juri-ratas-on-ebaonnestunud-me-ei-usu-temasse-kui-valitsusjuhti-miks-me-peaksime-ta-valitsusse-minema?id=84351089

Õige pea kohtuvad koalitsioonierakondade juhid Jüri Ratas, Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seeder. Millised variandid Jüri Ratase ees on? http://epl.delfi.ee/news/arvamus/urmo-soonvald-peaminister-juri-ratasel-on-vaid-uks-sisuline-valik-hoida-iga-hinna-eest-tanane-valitsus-koos?id=84350789

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sotsid-kuus-aastat-tagasi-tohutut-avalikku-huvi-omava-leppe-labiraakimistel-ei-tohi-minna-mooda-rahvast?id=84350877

Valitsuskriisiväliselt teatas Maire Aunaste, et enam uuesti riigikogusse ei kandideeri. http://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/maire-aunaste-otsustas-riigikokku-mitte-kandideerida-mul-on-olnud-seal-jubedaid-aegu?id=84347039

Sekka ka uudiseid valimistest: http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/keskerakonna-esinumber-ida-virumaal-on-yana-toom?id=84347021

Nonoh, kriitiline meediatarbija märkab teatavat vastuolu kahe sotside juhtfiguuride ütlustes:http://www.delfi.ee/article.php?id=84344291

Õhtu oli Keskerakonna kontoris pikk, kuid nädalavahetus tuleb veel pikem. Homne päev jääb erakondadele kokkulepete sõlmimiseks. Hoolimata sellest, et Ratas lubas ultimaatumid kõik kõrvale jätta, on siiski valitsusel sisuliselt kolm võimalust: läheb Mikser, läheb Reinsalu või läheb Ratas kogu täiega - või siiski midagi muud? Pildil puhkehetk erakonna kontoris.

Kuni pühapäevani jääb koalitsiooni saatus lahtisekshttp://www.delfi.ee/article.php?id=84343369

Enn Eesmaa lõpetas, et prioriteediks on järgmise aasta riigieelarve. "Kui meil seda ei ole, ei ole meil midagi," kostis erakonna aseesimees lõpetuseks.

"Üks kraakleb siin ja teine kraakleb seal, kui on ära kraageldud tuleb maha istuda, võtta lonks külma vett ja edasi minna," sõnas Ratas, miks ta täna kedagi tagasi ei kutsu.

Ratas kinnitab ajakirjanike küsimustele, et rändelepe poleks põhjuseks, miks peaks koalitsioon lõhki minema. Ratas tunnistab, et kui kõik oleks teinud kõik õigesti, siis poleks valitsus täna sellises tupikus. "Me peame ehitama sildu, mitte kõik seisma kolmes nurgas," tõi ta välja.

Ratas: olen kutsunud erakondade esimehed kohtumisele hiljemalt pühapäevaks, kus me räägime kõik selgeks ning muid otsuseid me täna ei langeta

Jüri Ratas: poliitilised avaldused on tekitanud valitsuses usalduskriisi, sellises olukorras tuleb säilitada kaine meel ning panna paika olulised prioriteedid. Tänane valitsus on teinud väga palju asju õigesti - palkade kasvud, edukas Euroopa liidu eesistumine, tugev kaitsepoliitika. Ma lükkan tagasi kõik ultimatiivsed avaldused, meile on oluline juba taasiseseisvumisest tuttav rääkimine.

Ajaloolane Kalle Kroon annab põhjaliku ülevaate, milline juriidiline osa tekstist ÜRO rändeleppes kaduma läks, et sellest valitsuskriis lahti sai rulluda.http://www.delfi.ee/article.php?id=84343371

Pressikonverents algab kell 19:30, seega võib varsti oodata seisukohta.

Paar tundi on juba Keskerakonna koosoleku algusest möödas, kuid kõik ajakirjanikud, kes sinna kannatamatult Ratase seisukohta ootama jäid, aeti kontorist välja. Siiski peaks varsti selguma valitsuskoalitsiooni tulevik.

Kui mõnes sportmängus on vaheajad, siis ka valitsuskriis on praegu kergel pärastlõunasel pausil. Tagatubades küll askeldatakse, aga edasised arengud sõltuvad palju Keskerakonnast, mille juhatus koguneb kell 17. Ilmselt kestab arutelu circa kaks tundi.

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/jevgeni-ossinovski-eilsest-paevast-faktiliselt-valitsuskoostood-eestis-ei-ole?id=84339477

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oiguskantsler-ulle-madise-uro-raamistik-ei-ole-eesti-seaduste-suhtes-ulimuslik-ega-muutu-ka-automaatselt-tavaoiguse-normiks?id=84341039

Artiklile "refresh" ja vaatama: "Tagatoa" otsestuudios analüüsivad hetkeseisu Raimo Poom, Erik Moora ja Krister Paris.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/andres-anvelt-valitsuskriis-algas-juba-monda-aega-tagasi-valitsust-juhitakse-nuud-juba-ekre-poolt?id=84340227

Nüüd võtab sõna ka Mart Helme, kes leiab, et valitsusest peaks lahkuma hoopis Sven Mikser. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-sven-mikser-peab-valitsusest-lahkuma-ekre-on-valmis-teda-umbusaldama?id=84339899

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erkki-bahovski-suure-toenaosusega-on-eesti-kandidatuuril-uro-julgeolekunoukogus-kriips-peal?id=84338007

Peaministri büroo juht Tanel Kiik ütles Delfile, et praegu pole plaanis, et valitsus täna või nädalavahetusel koguneks. Küll aga kindlasti esmaspäeval, mil on koalitsiooninõukogu. Samas lisas ta, et plaanid võivad veel muutuda.

Reinsalu oli pressikonverentsil selgelt enesekindel. Paistab ka, et ta on veendunud, et Ratas Ossinovski nõudmistega kaasa ei lähe. "Valitsus oli suuteline jõudma otsuseni. Kas see otsus kellelegi meeldib või kedagi hirmutab, on omaette ooper," märkis Reinsalu.

"Jevgeni Ossinovski ettepanek on tulnud üllatusena nii mulle kui küllap kogu avalikkusele. Mida ta sellega taotleb ja oma motiive oskab ta ise seletada. Rõhutan vaid, et kui selle ettepaneku mõte on suruda Isamaad ja mind kõnealuses küsimuses põlvili, siis minult seda oodata ei maksa. Riiki ei saa juhtida põlvili," sõnas Reinsalu.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-kas-urmas-reinsalu-sunnitakse-tagasi-astuma-isamaa-pressikonverentsil-raagitakse-valitsuskriisist?id=84337801

Reinsalu meediale aru andmas.

Arvamuslugu vabaerakondlaselt Ants Ermilt. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/ants-erm-randeleppega-noustujad-kiidavad-heaks-ka-arusaama-hakake-liikuma-me-ootame-teid-maailma-paastma?id=84337717

Juba 15 minuti pärast on teine pressikonverents: kui Ossinovski kohtus ajakirjanikega riigikogus, siis Reinsalu võõrustab meediat superministeeriumis.

Ossinovski lühipressikonverents on läbi. Sellisel kujul valitsuskoalitsioon tema sõnul jätkata ei saa ja otsus on peaminister Jüri Ratase käes. Ta ei vastanud aga üheselt küsimusele, kas sotsid lahkuvad koalitsioonist, kui Reinsalut välja ei vahetata.

Sotside juht Jevgeni Ossinovski esineb just sõnavõtuga riigikogus, korrates sotside nõuet Urmas Reinsalu lahkumiseks ja lisades sisuliselt ultimaatumi: kui nende soovi ei täideta, siis ei näe erakond võimalust valitsuses jätkata.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otse-sotside-esimees-jevgeni-ossinovski-annab-tekkinud-valitsuskriisi-tottu-pressikonverentsi?id=84337565

Sotside ridades riigikokku kandideeriv Indrek Tarand võtab Jevgeni Ossinovski postituse all sõna: "Korralik ettepanek. Sest kui Reinsalule ei meeldi valitsuse välispoliitika, siis järgigu briti brexitiministri eeskuju, mitte ärgu punnitagu miljonit miskisse parteilisse perefondi eelarvest..."

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/taismahus-loe-advokaadiburoo-sorainen-hinnangut-uro-randeraamistikule?id=84337363

Väike deja vu hetk. Kerime ajalinti pisut tagasi. On ka varem juhtunud, et nõutakse Reinsalu tagasiastumist. Reinsalu nimetas Päevalehes ilmunud arvamusloos kanakarjaks 104 inimest, kes pöördusid president Kersti Kaljulaidi poole avaliku kirjaga, milles taunisid, et naise vastu vägivalda kasutanud Tiit Ojasoo lavastab Vabariigi aastapäeva programmi. Reinsalu ametist tagasi ei astunud ja läks nagu ta lootis: skandaal vaibus. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-urmas-reinsalu-skandaalsest-avaldusest-ma-ei-ole-robot-olen-inimene-kellel-on-oma-tunded?id=80806813

Muide, mitte sugugi kõik valitsusliikmed pole praegu Eestis. Ärileht kirjutas, et Kadri Simson seikleb tööasjus kaugel USAs. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/la-s-viibiv-simson-kohtus-hyperloopi-arendajatega-seda-tuleks-kindlasti-tallinna-helsingi-tunnelis-kaaluda?id=84335933

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lopuks-ka-eesti-keeles-loe-valitsuse-tulli-ajanud-uro-randeraamistiku-taisteksti?id=84335949

Ei vaiki ka Isamaa, täpsemalt Reinsalu. Justiitsministeerium andis teada, et kell 13.30 toimub ministeeriumis pressikonverents.

Nagu näha, siis on olukord päris hapu. Kõrvalt võib jääda mulje, et ega erakonnad täpselt tea, mis edasi saab, mis teised teevad... Ja nii ongi! Ossinovski teatas Facebookis, et pöördub peaministri poole nõudmisega, et Reinsalu ametist vabastataks. Napp kümmekond minutit varem vestles Ratasega Delfi reporter, siis rääkis Ratas koostööst. Tal polnud õrna aimugi, et peagi Ossinovski taolise avalduse teeb. Peagi vastas Ratas omakorda sõnavõtuga Facebookis, kus ütles, et naaseb Ida-Virumaalt pealinna ning õhtul koguneb erakorraliselt Keskerakonna juhatus.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-valitsuskriisist-katkestan-ida-virumaa-ringreisi-ja-ohtul-koguneb-keskerakonna-juhatus-koalitsiooni-toovoime-on-saanud-tosise-loogi?id=84336833

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jurgen-ligi-juri-ratasel-pole-ei-strateegilisi-kaldvusi-vaitleja-voimeid-ega-selgroogu-ta-on-ohver?id=84336411

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-uro-randeraamistiku-kabinetis-haaletusele-panek-oleks-tahendanud-valitsuse-loppu?id=84335987

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jevgeni-ossinovski-tegin-peaministrile-ettepaneku-reinsalu-ametist-vabastada?id=84336449

Urmas Reinsalu sotsiaalmeedias: Rändeleppe teemal on käiku läinud erisugused infooperatsioonid ja- nagu viitas president, valeinfo levitamine. Loen Paul Teesalu väidet, et rändeleppega sisult samane dokument kiideti ÜRO-s 2001 aastal heaks Isamaaliidu valitsuse poolt. Lugesin huviga seda 2001 aasta resolutsiooni. Teesalu väide on pehmelt öeldes eksitav. 2001 aasta resolutsioon on lühike suursaadikute poolt hääletatud 12 punktiline üleskutse, mis kutsub riike üles täitma võetud rahvusvahelisi lepingulisi kohustusi ja kaitsma inimõigusi. Valitsused, Isamaaliidu või muud, sellega muidugi mingi protseduuriga ühinenud pole, sest see poleks olnud ÜRO protseduuri järgi võimalik. Praegune rändelepe on riikide ühine deklaratsioon sellest, mida riigid kohustuvad globaalse rände vallas tegema, sisaldades ulatusliku ja konkreetse nimekirja. Kui Teesalu väidab et 2001 esimene aasta paber on sisult ja tähenduselt sama, miks siis on vaja 2018 aastal valitsuste poolt heaks kiidetud dokumenti, mis on suurusjärkudes detailsem? Et Teesalule veel põnevust pakkuda, viitan, et 2001 aasta resolutsioon viitab omakorda 1999 aasta resolutsioonile. On võimalik, et ka sel hetkel oli Isamaaliit võimul.

Leppes on rakendamise osas rõhutud sellele, et tuleb arvestada kohalike oludega. "Pühendume sellele, et täita globaalses ränderaamistikus sätestatud eesmärke ja kohutusi kooskõlas oma visiooni ja juhtpõhimõtetega, tegutsedes tulemuslikult kõigil tasanditel, et soodustada igas etapis ohutut, korrakohast ja seaduslikku rännet. Rakendame globaalset ränderaamistikku oma riikides ning piirkondlikul ja üleilmsel tasandil, arvestades erinevate riiklike olude, võimete ja arengutasemega ning riikliku poliitika ja prioriteetidega. Kinnitame taas tahet järgida rahvusvahelist avalikku õigust ja rõhutame, et globaalset ränderaamistikku tuleb rakendada kooskõlas meie rahvusvahelise õiguse kohaste õiguste ja kohustustega."

ÜRO rändelepe on nüüd kättesaadav ka eesti keeles. Tõlge sai valmis eile õhtul. See on leitav siit: https://vm.ee/et/uro-globaalne-randeraamistik-kkk

Delfile andis kommentaari ka politoloog Tõnis Saarts. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tonis-saarts-kas-isamaa-on-ekre-veidi-euroopameelsem-teisik-ja-muud-pohimottelist-erinevust-polegi?id=84335543

Meenutame, kuidas poliitlumepall veerema hakkas. * Laiema avalikkuse ette jõudis leppe küsimus möödunud reedel.* Riigikogu väliskomisjon soovis saada välisminister Sven Mikserilt selgitusi, miks parlament ÜRO migratsioonipaketi aruteludest kõrvale jäeti. Komisjoni esimees Marko Mihkelson nimetas parlamendi kõrvalejätmist lubamatuks. „Kummaline on see, et valitsus on parlamendist peaaegu täielikult mööda läinud ja pole omal initsiatiivil soovinud nii olulise leppe detaile avada,” ütles Mihkelson.* Mikser vastas, et lähtuti vabariigi valitsuse tänavu 22. märtsil vastu võetud seisukohtadest. „Neid seisukohti tutvustati riigikogu väliskomisjonile käesoleva aasta 13. märtsil,” kinnitas ta.* Detsembris Marokos Marrakechis toimuval ÜRO kohtumisel saanuks president Kersti Kaljulaid anda ränderaamistikule Eesti toetuse.* Nädalavahetusel kinnitas president ERR-ile, et ei sõida kohtumisele, kui Eesti valitsus ei jõua rändeleppe asjus üksmeelele.

Jaak Madison leiab, et eilne otsus on EKRE töövõit. https://www.facebook.com/jaak.madison/posts/10212739846830628&width=500

Sven Mikseri kaitseks astus välja Marina Kaljurand. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/marina-kaljurand-riigi-valispoliitika-on-habras-kui-minnakse-kaasa-valetamise-ja-vassimisega?id=84332749

Tsahkna noomib endist koduparteid. Tsahkna sõnutsi on paradoksaalne see, et senise liitlassuhetele põhineva välispoliitika viskas prügikasti EKRE hirmus elav Isamaa, kelle senise kursi on kujundanud NATO ja ELi suuna isad Mart Laar ja Jüri Luik. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/margus-tsahkna-meie-iseseisvusele-on-vaga-ohtlik-et-valitsus-randelepet-ei-toeta?id=84331503

Keskerakonna aseesimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps leiab, et Kaja Kallase kriitika peaministri aadressil on tingitud Reformierakonna hirmust kaotada uue juhiga valimised ning seetõttu jätkatakse ka välispoliitika ärakasutamist valimisteks. Reps toonitas, et valitsus saab otsustada vaid konsensuslikult ning Keskerakond Reformierakonna poolt meelsasti kasutatud buldooseritehnikat kasutama ei hakka. "Valitsus tegi sammu, mis hindas koalitsioonipartnerite konsensuse põhimõtet. Vähetähtis pole seegi, et ühiskonnas puudus raamistikule selge toetus. Selgitustöö asemel panustas Reformierakond samuti hoogsalt segaduse külvamisse," sõnas Reps.

Seeder kaitseb Isamaa otsust. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/helir-valdor-seeder-mitmetitolgendatavate-algatustega-uhinemine-ei-aita-kaasa-rahvusvahelise-migratsiooni-ule-kontrolli-saavutamisele?id=84334883

Isamaa on olukorras, kus kaotada pole praktiliselt midagi. Nende reiting on selline, et elus püsimiseks (riigikokku pääsemiseks) pannakse lauale kõik kaardid. Ja paistab, et valitsuses on neil suur sõnaõigus. Meenutuseks seegi näide. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-isamaa-rajab-pehme-maandumise-platse?id=83857721

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-randeleppe-taustal-peaministri-roll-kaib-ratasele-ule-jou-tanast-valitsust-sisuliselt-enam-pole?id=84332947

Prantsuse suursaadik on valitsuse otsuses pettunud. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ponts-valissuhetele-prantsuse-suursaadik-on-pettunud-et-eesti-valitsus-randelepet-ei-toeta?id=84334179

Valitsuse eelinfos seisab: "16.-20.11 viibib välisminister Mikser visiidil Kanadas, kus ta osaleb rahvusvahelisel Halifaxi julgeolekufoorumil ning osaleb tehisintellekti teemalisel aruteluringis Testing Turing: AI Update. " Praeguses olukorras (mida võib sisuliselt nimetada suisa valitsuskriisiks) aga lükkub visiit edasi, Mikser jääb Eestisse.

Sven Mikser on alati pigem vaoshoitud ja poliitkorrektne. Ent temalgi läheb vahel kops üle maksa. Eilses "Aktuaalses kaameras" ütles ta otsesõnu, et koostöövõimelist valitsust Eestis praegu enam pole. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kas-valitsus-laguneb-sven-mikser-poliitilist-koostood-ja-uhismeelt-selles-valitsuses-enam-pole?id=84332153

Valitsuse avaldusele reageeris kohe kriitiliselt riigipea Kersti Kaljulaid. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-randeleppest-valitsuserakondade-uksmeele-lahtumine-on-voimaldanud-inimestele-valetada-ja-haiget-teha?id=84331665

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-naitas-uro-randeleppele-punast-tuld-sven-mikseri-toetava-ettepaneku-purustas-urmas-reinsalu-vastumeelsus?id=84330805