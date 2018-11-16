Кризис в правительстве, откуда не ждали. Кто управляет ”паровозом”, если Ратас — простой ”пассажир”?

Напомним, что в четверг кабинет министров не пришел к согласию по вопросу подписания соглашения о миграции из-за противостояния министра юстиции от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу. Это привело к резким высказываниям соцдема Свена Миксера в адрес главы правительства Юри Ратаса. Он, в частности, сказал, что ”нельзя управлять поездом из вагона”, имея в виду, что лидер центристов не способен принимать серьезные решения в качестве премьер-министра.

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский уже предложил освободить Урмаса Рейнсалу от занимаемой должности. Он заявил также, что под влиянием внешних информационных атак со лживой информацией о целях и задачах соглашения о миграции и желая хоть как-то поднять свой упавший рейтинг в преддверии выборов, партия Isamaa предпринимает весьма рискованные шаги.