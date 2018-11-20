КРИЗИС НА ПАУЗЕ? Президент утром встречалась с Каей Каллас! Каковы планы реформистов? Будут ли сегодня еще неожиданные заявления от коалиции?

В понедельник вечером президент Керсти Кальюлайд вызвала на "ковер" Ратаса, Сеэдера и Осиновского. Она отметила, что в государстве кризиса нет, однако точно понятно, что он налицо в политике.

Сегодня утром дворец в Кадриорге посетила лидер реформистов Кая Каллас, которой президент подтвердила, что сейчас отставка правительства не стала бы решением кризиса.

Кая Каллас рассказала, что они обсуждали с главой государства внешнюю политику, размышляя о том, какой должна быть основанная на ценностях позиция Эстонии. По словам председателя Партии реформ, речь зашла и о сделанных накануне высказываниях Каллас о том, что реформисты планируют выразить вотум недоверия правительству.

«Да, мы говорили и об этом вотуме, президент его прокомментировала так, что подобная идея сейчас не решит ни данный вопрос, ни правительственный кризис», - сказала Каллас. Но это для нее все же не означает, что реформисты откажутся от замысла по вотуму.