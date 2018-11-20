20.11.2018, 11:38

КРИЗИС НА ПАУЗЕ? Президент утром встречалась с Каей Каллас! Каковы планы реформистов? Будут ли сегодня еще неожиданные заявления от коалиции?

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rus.delfi.ee
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КРИЗИС НА ПАУЗЕ? Президент утром встречалась с Каей Каллас! Каковы планы реформистов? Будут ли сегодня еще неожиданные заявления от коалиции?
Изображение: коллаж Ekspress Meedia

Правительственный кризис как будто немного успокоился, достигнув стадии кажущегося мира. Однако в воздухе по-прежнему немало признаков опасности. Партия Isamaa все так же противостоит партнерам по коалиции и поет ту же «песню»: мы против Пакта о миграции. Тем временем реформисты всерьез взвешивают возможность начать процедуру импичмента правительству, хотя президент Кальюлайд и уверена, что этот шаг никак не поможет.

В понедельник вечером президент Керсти Кальюлайд вызвала на "ковер" Ратаса, Сеэдера и Осиновского. Она отметила, что в государстве кризиса нет, однако точно понятно, что он налицо в политике.

Сегодня утром дворец в Кадриорге посетила лидер реформистов Кая Каллас, которой президент подтвердила, что сейчас отставка правительства не стала бы решением кризиса.

Кая Каллас рассказала, что они обсуждали с главой государства внешнюю политику, размышляя о том, какой должна быть основанная на ценностях позиция Эстонии. По словам председателя Партии реформ, речь зашла и о сделанных накануне высказываниях Каллас о том, что реформисты планируют выразить вотум недоверия правительству.

«Да, мы говорили и об этом вотуме, президент его прокомментировала так, что подобная идея сейчас не решит ни данный вопрос, ни правительственный кризис», - сказала Каллас. Но это для нее все же не означает, что реформисты откажутся от замысла по вотуму.

Каллас отметила, что вызов в Кадриорг не был неожиданным, потому что во время, когда от крупнейшей оппозиционной партии ждут принятия решений, следует обсудить эти темы с ее представителями.

Она добавила также, что разговор с президентом не заставил ее, как председателя Партии реформ, изменить мнение в части того, следует ли реформистам готовиться к выражению вотума недоверия правительству.

«Мы совершенно точно будем это обсуждать и дальше, однако сегодня наша позиция такова, что если главной обязанностью правительства является принятие решений и оно с этим не справляется, то правительство должно передать свою ответственность», - закончила свой комментарий Кая Каллас, спешившая на очередную встречу.

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