КРИЗИС НА ПАУЗЕ? Президент утром встречалась с Каей Каллас! Каковы планы реформистов? Будут ли сегодня еще неожиданные заявления от коалиции?(34)
Правительственный кризис как будто немного успокоился, достигнув стадии кажущегося мира. Однако в воздухе по-прежнему немало признаков опасности. Партия Isamaa все так же противостоит партнерам по коалиции и поет ту же «песню»: мы против Пакта о миграции. Тем временем реформисты всерьез взвешивают возможность начать процедуру импичмента правительству, хотя президент Кальюлайд и уверена, что этот шаг никак не поможет.