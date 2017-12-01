Кризис ИД-карт стих. Полиция ждет публичных извинений от производителя

Кризис, связанный с безопасностью ИД-карт, миновал. Сертификаты к настоящему моменту обновили уже 310 000 человек; а кто этого еще не сделал — может сделать быстро и без проблем.

Руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм сообщил в пятницу на пресс-конференции, что если в самое ”горячее” время программное обеспечение обновляли по 25 000 человек в день, то сейчас — 2 000.

Советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх сказала сегодня, что департамент ждет от производителя ИД-карт — фирмы Gemalto — публичных извинений за поведение их руководителя Андреаса Лехманна.

Как стало известно, Лехманн недавно утверждал, что эстонские госчиновники проигнорировали его июньское сообщение об угрозе безопасности, так как не хотели тем самым прерывать свой летний отпуск.

22 ноября Лехманн заявил в соцсети Linkedin, что он проинформировал эстонские государственные учреждения о риске безопасности ID-карт еще 15 июня, но гендиректор Департамента государственной инфосистемы (RIA) Таймар Петерскоп назвал утверждения Лехманна ложью.

По сообщениям эстонских ведомств, они получили соответствующую информацию от чешских ученых поздно вечером 30 августа, после чего сами обратились к Gemalto. К настоящему времени Лехманн удалил свою публикацию в Linkedin.

В среду Gemalto сообщила в передаче Pealtnägija, что слова Лехманна — его личная позиция. ”Комментарий Андреаса Лехманна в LinkedIn от 22 ноября 2017 года — его личное заявление, и это некоим образом нельзя считать официальной позицией Gemalto”, — заявила фирма.

По оценке полиции, этого недостаточно, и фирме следует извиниться публично.