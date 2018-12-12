Кристьян Порт: как сбросить вес при помощи дыхания

Люди обычно видят будущее двумя способами: намереваясь что-то изменить в питании и обещая повысить физическую активность. Кажется, никого не смущает секрет Полишинеля: вопреки всем обещающим, люди продолжают набирать вес, а не сбрасывать. Происходящее можно охарактеризовать при помощи модели пяти стадий принятия смерти, описанных в 1969 году Элизабет Кюблер-Росс.

Первая — это отрицание и игнорирование сигналов реальности. В реальности кажется, что большинство попыток придерживаться диеты проваливаются. Жизнь может быть прекрасной в течение небольшого промежутка времени, но в более долгосрочной перспективе результат оставляет желать лучшего. На то есть причины. Своеобразный парадокс заключается в том, что даже если чье-то поведение в целом можно считать глупым, то тело само по себе вполне умно. Получая меньше еды, организм старается сократить расходы. По сути, это тело действует против потери веса. Другая тактика заключается в том, что голодное тело общается с мозгом и проталкивает в голову больше мыслей о еде. Естественно, голодный человек обращает на еду больше внимания, нежели сытый, и хотя большинство из этих мыслей разбиваются о стену силы воли, время от времени все же приходится поесть.