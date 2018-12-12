Кристьян Порт: как сбросить вес при помощи дыхания

Прежде чем прыгнуть в холодную воду, люди имеют привычку разминаться. Кто-то предпочитает посидеть в парилке, другой — сделать пару движений поактивнее. Все предвкушают ощущение холода. Так же хорошо нам известно, что за ощущения одолевают тело в рождественский период. Во-первых, маячит утомление от переедания. Пару часов спустя начинается тревога и сожаление из-за лишних килограммов. В третьей фазе вспоминается календарь, где еще есть пустые квадратики для обещаний: вот еще пару дней, и тогда-то я начну собой заниматься.
Люди обычно видят будущее двумя способами: намереваясь что-то изменить в питании и обещая повысить физическую активность. Кажется, никого не смущает секрет Полишинеля: вопреки всем обещающим, люди продолжают набирать вес, а не сбрасывать. Происходящее можно охарактеризовать при помощи модели пяти стадий принятия смерти, описанных в 1969 году Элизабет Кюблер-Росс.
Первая — это отрицание и игнорирование сигналов реальности. В реальности кажется, что большинство попыток придерживаться диеты проваливаются. Жизнь может быть прекрасной в течение небольшого промежутка времени, но в более долгосрочной перспективе результат оставляет желать лучшего. На то есть причины. Своеобразный парадокс заключается в том, что даже если чье-то поведение в целом можно считать глупым, то тело само по себе вполне умно. Получая меньше еды, организм старается сократить расходы. По сути, это тело действует против потери веса. Другая тактика заключается в том, что голодное тело общается с мозгом и проталкивает в голову больше мыслей о еде. Естественно, голодный человек обращает на еду больше внимания, нежели сытый, и хотя большинство из этих мыслей разбиваются о стену силы воли, время от времени все же приходится поесть.
Отсюда тело начинает третий маневр, из-за чего мы не замечаем объем съеденного — аппетит попросту больше. Вначале и здесь можно управиться со стаканчиками, весами, порциями и таблицами, но принесенное в жертву удовлетворение сломит принципиальность и на каждый сброшенный килограмм тело тайком съест чуть больше, чем нужно. Поэтому-то большая часть килограммов вернется назад, зачастую еще и с ”друзьями”.
Согласно Кюблер-Росс, затем следует стадия гнева. Человек злится на себя и на других, на еду и на тех, кто советовал сбросить вес. Затем будет стадия торга, которой свойственны внутренний диалог о нереализованных возможностях, заигрывание с мыслями о еще больших усилиях, затратах, ином подходе и т. п. Цель — поддерживать надежду. Некоторые — точнее, многие — пробуют еще разок, радикальнее, по-другому и с более парадным ритуалом. Чтобы уберечь себя, миллионам может хватить и первых этапов. Затем следует депрессия, сожаление о потраченных впустую ресурсах и усилиях. Все завершается принятием ситуации.