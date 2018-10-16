Кристина Каллас: я готова баллотироваться на пост главы будущей партии ”Эстония 200”(32)
Основатель движения ”Эстония 200” Кристина Каллас готова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы создаваемой партии.
Основатель движения ”Эстония 200” Кристина Каллас готова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы создаваемой партии.
”Я сказала в интервью Vikerraadio, что не исключаю выдвижения себя, но председателя партии все же выбирают”, — отметила Каллас.
Также она добавила, что ключевые члены движения еще не обсуждали вопрос главы, однако, о ее готовности интересовались. ”Сейчас цель — создать партию, но ключевые члены у меня спрашивали, была бы я готова”.
По ее словам, раз она вела движение с самого момента его зарождения, должна быть готова нести и ответственность. ”Не могу же я сказать, что не сделаю этого до конца. ”Я говорила ключевым членам, что готова баллотироваться на пост председателя”, — пояснила Каллас.
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Tähtaeg: 25.10.2018
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