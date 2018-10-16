Кристина Каллас: я готова баллотироваться на пост главы будущей партии ”Эстония 200”

”Я сказала в интервью Vikerraadio, что не исключаю выдвижения себя, но председателя партии все же выбирают”, — отметила Каллас.

Также она добавила, что ключевые члены движения еще не обсуждали вопрос главы, однако, о ее готовности интересовались. ”Сейчас цель — создать партию, но ключевые члены у меня спрашивали, была бы я готова”.

По ее словам, раз она вела движение с самого момента его зарождения, должна быть готова нести и ответственность. ”Не могу же я сказать, что не сделаю этого до конца. ”Я говорила ключевым членам, что готова баллотироваться на пост председателя”, — пояснила Каллас.