16.10.2018, 15:10

Кристина Каллас: я готова баллотироваться на пост главы будущей партии ”Эстония 200”

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rus.delfi.ee
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Kristina Kallas
Kristina KallasFoto: Madis Veltman

Основатель движения ”Эстония 200” Кристина Каллас готова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы создаваемой партии.

”Я сказала в интервью Vikerraadio, что не исключаю выдвижения себя, но председателя партии все же выбирают”, — отметила Каллас.

Также она добавила, что ключевые члены движения еще не обсуждали вопрос главы, однако, о ее готовности интересовались. ”Сейчас цель — создать партию, но ключевые члены у меня спрашивали, была бы я готова”.

По ее словам, раз она вела движение с самого момента его зарождения, должна быть готова нести и ответственность. ”Не могу же я сказать, что не сделаю этого до конца. ”Я говорила ключевым членам, что готова баллотироваться на пост председателя”, — пояснила Каллас.

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