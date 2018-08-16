Кристина Каллас: решение о преобразовании "Эстония 200" в партию будет принято в ближайшие дни

Об этом заявила в четверг член совета НКО "Эстония 200" и один из лидеров одноименной политической инициативной группы Кристина Каллас на семинаре в местечке Педазе в Харьюском уезде.

"Надеюсь, что нам удастся выйти на выборы с выраженными одной фразой обещаниями, но основательным видением проблем", — сказала Каллас.

Она отметила, что решение будет принято в ближайшие дни.