16.08.2018, 20:06
Кристина Каллас: решение о преобразовании "Эстония 200" в партию будет принято в ближайшие дни
Недавно созданное движение "Эстония 200" намерено превратиться в политическую партию и соответствующее решение будет принято в ближайшее время, сообщает rus.err.ee.
Об этом заявила в четверг член совета НКО "Эстония 200" и один из лидеров одноименной политической инициативной группы Кристина Каллас на семинаре в местечке Педазе в Харьюском уезде.
"Надеюсь, что нам удастся выйти на выборы с выраженными одной фразой обещаниями, но основательным видением проблем", — сказала Каллас.
Она отметила, что решение будет принято в ближайшие дни.