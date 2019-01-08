Кристина Каллас призналась: автором скандальной предвыборной рекламы является "Ээсти 200"

"Что сделал один плакат, на котором нам честно на примере остановки показали раскол общества? Перед людьми Эстонии поставили зеркало общества — показали больное место в нашем обществе. Реакции доказали, что место действительно больное. Но почему же это нас пугает? В чем заключается причина этой боли? Почему спустя 28 лет в Эстонии все еще возможно вызвать подобную реакцию? Потому что эта боль — реальная. Пусть первый бросит камень тот, кто скажет, что изображенное на плакате не является правдой?", — обращается Каллас к однопартийцам.

"Если нам всем настолько больно на это смотреть, как было сегодня, то начнем же заниматься этой проблемой. Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, чтобы они смогли вместе ходить на общие праздники, и работать в общих коллективах, и жить в общих районах города", — призывает она.

По ее словам, 8 января на остановке Хобуяама в центре Таллинна должны появится новые плакаты, призывающие к созданию единой образовательной системы. На пресс-конференции партия собирается сообщить журналистам свой посыл — раздробленность эстонского общества является проблемой, и один из наших самых больших вызовов — окончательно решить эту проблему в ближайшее время.

"Наша цель — чтобы в будущем у нас больше никогда не было причины вывешивать подобные плакаты. Сегодня мы все еще разделяем эстонских и русских по разным "комнатам", и это начиная с детского сада", — продолжает Каллас.