Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.

[…]

Вы поможете Эстонии тем, что поместите эстонцев и русских в одну школу?

Именно: эстонцев и русских в одну школу!

[…]

Почему нам следует объединить школы?

У нас есть небольшие самоуправления, не говоря уже о больших, где рядом действуют эстонские и русские школы. Дети, которые, быть может, даже живут в одной парадной, утром выходят из дома — один налево, другой направо — лишь потому, что в их школах говорят на разных языках.

Но ведь они все живут в Эстонии, в одном самоуправлении, но почему-то мы уже в детстве сегрегируем, отделяем детей друг от друга по языковому признаку. Сейчас нет смысла сохранять эту советскую систему, которая приводить к разобщенности.

Все проблемы интеграции, кстати, начинаются именно тем утром, когда семилетние дети из одного подъезда по утрам идут каждый в своем направлении.

Полностью интервью читайте в Maaleht.