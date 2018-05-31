31.05.2018, 16:17

Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

 (90)
rus.delfi.ee
EST 3
Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!
Paremal Eesti linn Narva, vasakul Vene linn Ivangorod ja keskel Kristina Kallas, kes on veendunud, et me ei saavuta oma eesmärke eestlaste–venelaste koostoimimisest enne, kui me neid esimesest klassist alates kokku ei pane.Foto: Anna Markova

Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.

[…]

Вы поможете Эстонии тем, что поместите эстонцев и русских в одну школу?

Именно: эстонцев и русских в одну школу!

[…]

Почему нам следует объединить школы?

У нас есть небольшие самоуправления, не говоря уже о больших, где рядом действуют эстонские и русские школы. Дети, которые, быть может, даже живут в одной парадной, утром выходят из дома — один налево, другой направо — лишь потому, что в их школах говорят на разных языках.
Но ведь они все живут в Эстонии, в одном самоуправлении, но почему-то мы уже в детстве сегрегируем, отделяем детей друг от друга по языковому признаку. Сейчас нет смысла сохранять эту советскую систему, которая приводить к разобщенности.

Все проблемы интеграции, кстати, начинаются именно тем утром, когда семилетние дети из одного подъезда по утрам идут каждый в своем направлении.

Полностью интервью читайте в Maaleht.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

31.05.2018
В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.
Подробнее


Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

31.05.2018
Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: В Латвии пожарные поймали за ноги упавшего с четвертого этажа человека

31.05.2018
В минувшие выходные Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила вызов в многоквартирный дом. Сообщалось о том, что человек собирается выпрыгнуть из окна четвертого этажа, пишет rus.delfi.lv.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

Нарвитяне не верят, что детское отделение Нарвской больницы все-таки не закроют навсегда

31.05.2018
С июня по конец сентября детское отделение Нарвской больницы будет закрыто в связи с уменьшением числа юных пациентов, которых станут лечить в этот период в терапевтическом отделении. Многие нарвитяне, пришедшие на встречу с руководством больницы, которая практически целиком была посвящена вышеназванному вопросу, не верят, что это не начало полной и окончательной ликвидацией детского отделения, что бы им не говорило начальство больницы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

31.05.2018
В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ: DELFI на концерте Pharaoh! Почему молодежь слушает его и что находится в гримерке у хип-хоп артистов

31.05.2018
Концерты в Берлине, Стокгольме, Праге, Тель-Авиве, миллионные просмотры клипов на youtube, по словам самих же рэперов, какое-то отдельное место в современной русской музыке - всего этого добился рэпер из России Pharaoh (Фараон).
Подробнее

Зопп одержал волевую победу в битве лаки-лузеров и установил рекорд

31.05.2018
Во втором круге Открытого чемпионата Франции сильнейший эстонский теннисист Юрген Зопп (ATP 138) выиграл марафонский матч у бельгийца Рубена Бемельманса (ATP 110) - 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Эстонский теннисист впервые в карьере пробился в третий раунд турнира "Большого шлема".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее