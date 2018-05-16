16.05.2018, 14:43

Кристиан Яани снова утвержден в должности руководителя Пыхьяской префектуры


rus.delfi.ee
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PPA eesistumise pressikonverents
PPA eesistumise pressikonverentsFoto: Raido Vint

Министр внутренних дел Андрес Анвельт утвердил Кристиана Яана в качестве руководителя Пыхьяской префектуры и на следующие пять лет.

Предложение о том, чтобы Кристиан Яани пролжил службу в роли руководителя Пыхьяской префектуры, сделал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

„Я работаю с Кристианом Яани в одной команде уже с 2008 года. Кристиана можно охарактеризовать как решительного и позитивного человека с большим желанием работать. Он всегда продумывает то, как можно минимизировать риски, и его команда дает от себя максимум. По-другому полиция в столице и не могла бы работать", — сказал Вахер.

По словам Кристиана Яани, важную роль в работе полиции играют участковые полицейские, которые помогают установить доверительные отношения с жителями своего района через прямое общение с людьми и вносят свой вклад в создание безопасной среды превентивно, а не занимаясь только последствиями и наказаниями. Постоянное присутствие констеблей, в том числе и в социальных сетях, помогает создать такую систему социального контроля, при которой ни одна проблема не должна остаться незамеченной. В первую очередь мы говорим о насилии в близких отношениях и благополучии детей, а также и о бытовых проблемах, таких как, например, уличное освещение или состояние дорог. Чувство безопасности начинается с мелочей", — сказал Яани. "В фокусе полиции по-прежнему также остается безопасность дорожного движения".

По словам Яани, приоритетом полиции является расследование сексуальных преступлений против детей, а также экономических преступлений, кибер-преступлений и преступлений, приносящих криминальный доход, под вниманием полиции останется и проблема наркомании в Таллинне и Харьюмаа.

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"Наркомания — это зависимость, которую не вылечить наказанием. Этой проблемой надо заниматься, так как зачастую с ней связано и совершение преступлений. Для борьбы с наркоманией в сотрудничестве с Институром развития здоровья и местными самоуправлениями созданы специальные программы "Чистое будущее" и "Выбор". В дальнейшем планируется создание программы и для зависимых от фентанила", — сказал Яани. „Основная задача полицейских нашего криминального бюро — предупредить попадание наркотиков на улицу, особенно несовершеннолетним. В этом уже многое достигнуто, но нам придется проделать еще долгий путь — как в правовой сфере, в отношении к этой проблеме в обществе и в создании и проведении соответствующих программ".

Сотрудникам Пыхьяской префектуры Кристиан Яани хочет предложить мотивирующую рабочую среду: "Если мои коллеги довольны средой и внутренним климатом в коллективе, то это напрямую отражается на в работе".

Кристиан Яани руководит Пыхьяской префектурой с 2013 года. Ранее он руководил бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры и до этого Лыунаским отделением Пыхьяской префектуры. Учебу в школе полиции он начал в 1995 года и приступил к службе в 1997 году. В 2015 Яани получил степень магистра в Академии внутренней безопасности.

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