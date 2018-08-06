Криста Ару: я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет

Ару признает в своем посте, что и сама должна решить, баллотироваться ли вообще в Рийгикогу или нет. По ее словам, для нее вопрос не в тяжести работы или ее характере, а в противоречии общей репутации Рийгикогу и ее собственного внутреннего убеждения.

В демократической стране, такой как Эстонская Республика, Рийгикогу должен быть самым важным законодательным органом, отмечает Ару. "У нас это не так, прямо ни в одном аспекте. Народ не доверяет Рийгикогу, и сам Рийгикогу постоянно дает для этого основания, потому что по меньшей мере в этом созыве трудовая мораль, скорее, низкая, чем образцовая. Все важные решения доверены правительству, будь то бюджет или договоры между странами", — критикует Ару.

Но для нее еще более принципиальный вопрос связан с тенденциями в самом обществе. "Поддержка EKRE достигла 20% населения. Народ хочет и поддерживает и считает их точки зрения верными", — удивляется Ару. "Но те же самые ведущие фигуры EKRE очень четко говорили с трибуны Рийгикогу, что никто из тех, кто не поддержал отдельный закон о гимне Эстонии, осуждение сожительства однополых пар, закрытие границ Эстонии и т.д., не является истинными эстонцами. Я действительно очень плохо себя чувствовала во время этих доносившихся с трибуны Рийгикогу обвинений, и я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет", — пишет Ару.

По ее оценке, это было бы не только неловко, но это было бы отвержением всего предыдущего развития Эстонии. "Ограниченный и обвиняющий, унижающий другие народы и людей национализм — это не то, что в 21 веке поведет Эстонию вперед. Но бороться против него можно было бы только такими же средствами: крича и обвиняя других. Я не умею и не хочу этого делать", — признается Ару.