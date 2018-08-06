06.08.2018, 20:10

Криста Ару: я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет

 (39)
rus.delfi.ee
EST 2
Krista Aru
Krista AruFoto: Rauno Volmar

Бывший директор Эстонского национального музея, вице-председатель парламентской фракции Свободной партии Криста Ару пишет в социальной сети, почему народ не доверяет Рийгикогу и почему она не хочет быть частью этого собрания, которое начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет.

Ару признает в своем посте, что и сама должна решить, баллотироваться ли вообще в Рийгикогу или нет. По ее словам, для нее вопрос не в тяжести работы или ее характере, а в противоречии общей репутации Рийгикогу и ее собственного внутреннего убеждения.

В демократической стране, такой как Эстонская Республика, Рийгикогу должен быть самым важным законодательным органом, отмечает Ару. "У нас это не так, прямо ни в одном аспекте. Народ не доверяет Рийгикогу, и сам Рийгикогу постоянно дает для этого основания, потому что по меньшей мере в этом созыве трудовая мораль, скорее, низкая, чем образцовая. Все важные решения доверены правительству, будь то бюджет или договоры между странами", — критикует Ару.

Но для нее еще более принципиальный вопрос связан с тенденциями в самом обществе. "Поддержка EKRE достигла 20% населения. Народ хочет и поддерживает и считает их точки зрения верными", — удивляется Ару. "Но те же самые ведущие фигуры EKRE очень четко говорили с трибуны Рийгикогу, что никто из тех, кто не поддержал отдельный закон о гимне Эстонии, осуждение сожительства однополых пар, закрытие границ Эстонии и т.д., не является истинными эстонцами. Я действительно очень плохо себя чувствовала во время этих доносившихся с трибуны Рийгикогу обвинений, и я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет", — пишет Ару.

По ее оценке, это было бы не только неловко, но это было бы отвержением всего предыдущего развития Эстонии. "Ограниченный и обвиняющий, унижающий другие народы и людей национализм — это не то, что в 21 веке поведет Эстонию вперед. Но бороться против него можно было бы только такими же средствами: крича и обвиняя других. Я не умею и не хочу этого делать", — признается Ару.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Кохтла-Ярве, "полевые работы" чиновников в Ида-Вирумаа, Паэский бомбист VS тюрьма

06.08.2018
Дайджест самых важных новостей на сегодня: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать, а в Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию. Читайте, в чем Паэский бомбист обвиняет тюрьму и почему латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары.
Подробнее

Заядлый курильщик: альтернативные табачные изделия помогают отказаться от сигарет

06.08.2018
Лучшее, что может сделать для своего здоровья курильщик — это бросить курить. Однако, это не так-то просто, точнее — сложно, некоторым — крайне сложно. Тем более, когда стаж курильщика — довольно приличный. Кто когда-либо курил или продолжает курить, будучи не в состоянии отказаться от этой привычки, думаю, поймут, о чем я говорю.
Подробнее


ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным

06.08.2018
Вчера у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Криста Ару: я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет

06.08.2018
Бывший директор Эстонского национального музея, вице-председатель парламентской фракции Свободной партии Криста Ару пишет в социальной сети, почему народ не доверяет Рийгикогу и почему она не хочет быть частью этого собрания, которое начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет.
Подробнее

ФОТО: Чуть до драки не дошло. В центре Таллинна не могли договориться столкнувшиеся водители

06.08.2018
В понедельник вечером перед зданием Министерства иностранных дел в центре Таллинна столкнулись BMW и Mercedes. Между воителями завязался горячий спор, так как они не могли договориться между собой о деталях ДТП.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"

06.08.2018
Прозванный прессой Паэским бомбистом Мярт Рингмаа говорит, что тяжело болен, и уверен, что медперсонал Вируской тюрьмы всячески препятствует получению им лечения. Министерство юстиции утверждения Рингмаа опровергает, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Сеть отелей Meriton скрывала плохие отзывы постояльцев — суд оштрафовал ее на три миллиона долларов

06.08.2018
Федеральный суд Австралии оштрафовал на три миллиона долларов девелоперскую компанию Meriton — за накручивание рейтингов на сайте TripAdvisor. Сотрудники одноименной сети отелей больше года, с ноября 2014-го по декабрь 2015 года, манипулировали информацией о своих постояльцах, чтобы те не оставляли о них негативных комментариев.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ