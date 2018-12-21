Криштафович — о завершении дела Сависаара: теперь многие будут ходить в суд с градусником во рту



Ситуацию прокомментировал Евгений Криштафович.

„Это и ранее было общеизвестным фактом, что участие в судебном процессе в качестве подозреваемого разрушительно действует на здоровье”, — прокомментировал политик.

”Департамент здоровья ныне в свете решения Госсуда пересмотреть свои прежние информационные кампании, и, помимо напоминаний о смерти на пачках сигарет, обязать производителей конвертов добавить на них текст ”Взятка — причина инфаркта”.

В то же время, пишет Криштафович, мы можем быть уверены, что хоть закрытие судебного процесса ввиду неизлечимости болезни обвиняемого в Эстонии до сих пор распространенной практикой не являлось, теперь же многие подсудимые будут ходить на судебные заседания с градусником во рту, надеясь таким способом избежать разбирательства.

В будущем ждите еще аналогичных ходатайств. Поскольку при некоторых известных диагнозах, осознавая все риски, с объективными показателями здоровья можно играть в принципе до бесконечности, такая тактика защиты может показаться некоторым из подсудимых захватывающей, считает Криштафович.