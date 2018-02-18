Криштафович: нынешнюю налоговую политику не поддерживаю, но в Латвию за акцизными товарами не поеду

”После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!” Министр иностранных дел Свен Миксер заявил, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. Общественный деятель Евгений Криштафович сказал, что категорически не поддерживает нынешнюю налоговую политику, однако в Латвию в рамках акции не собирается, у него на этот день другие планы.

”Мне кажется, мелко привносить текущие политические темы в контекст празднования 100-летия республики.

Не осуждаю тех, кто обращает внимание на проблемы с наполнением государственной кассы, но вижу способ отделить сегодняшние экономические проблемы от важного для всего народа государственного юбилея. Поэтому, несмотря на то, что я категорически не поддерживаю абсолютно непрофессиональную налоговую политику правительства Ратаса, в Латвию за акцизными товарами я не поеду.

У меня на 24 февраля другие планы: в Силламяэ местные школьники по своей инициативе решили организовать поднятие государственного флага с восходом солнца. Поэтому я с удовольствием поеду в этот день в Силламяэ”.