Криштафович инициировал петицию, чтобы гимназии не могли предотвратить переход на обучение на эстонском

На платформе Рийгикогу rahvaalgatus.ee собирают подписи к петиции о ”защите эстоноязычного образования в гимназии”, которую инициировал Евгений Криштафович. Петиция призывает отменить возможность русских гимназий ходатайствовать об исключении при переходе на эстоноязычное обучение.

”Цель изменения закона — помешать плану трех крупнейших русскоязычных гимназий Таллинна отказаться от обучения на эстонском языке. Это преступление в отношении учеников, чьим родным языком является русский, которое уменьшит их возможности на рынке образования и труда и усугубит сегрегацию в эстонском обществе”, — заявил Криштафович.

Петиция призывает изменить положение Закона об основной школе и гимназии, которое позволяет в исключительных случаях в муниципальных гимназиях устанавливать языком обучения не эстонский язык.

Власти города позволили применить это исключение в трех крупнейших русскоязычных гимназиях Таллинна. В Нарве же 79% школьников проголосовали против отказа от обучения на эстонском языке.

"Русскоязычная молодежь и родители детей осознают необходимость обучения на эстонском языке. Большинство из них связывают свое будущее с Эстонией и ценят безукоризненное знание государственного языка, что является естественным условием для дальнейшей карьеры”, — считает Криштафович.

По его мнению, нужно предотвратить ревизионистские планы Центристской партии и не дать им рисковать будущим эстонской молодежи, принадлежащей к национальным меньшинствам.

Для того, чтобы инициировать изменение закона, необходимо собрать 1000 подписей.

С текстом петиции можно ознакомиться здесь.