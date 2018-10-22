Криштафович: два дня побузили и на этом все закончилось. В Эстонии не было крупных межэтнических конфликтов

Поэтому эта форма была очень хорошо понятна эстонской аудитории, может быть, чуть менее — русской. Потому что перевод-то был, но откуда именно такой стиль обращения и почему именно такой текст, возможно, поняли не все. Но я надеюсь, что многие посмотрели после этого постановку, потому что она есть и на русском языке. Я знаю, что ее показывают и в России.

Твое личное отношение к Путину?

Я думаю, что он должен быть отдан под суд за те действия, которые совершает. Особенно в последние годы, в первую очередь на Украине, конечно.

Я думаю, что он [Путин] должен быть отдан под суд.

Какие действия?

Оккупация Крыма, поддержка незаконных вооруженных формирований в Восточной Украине. Это происходило и в Грузии. Не говоря о том, что сейчас происходит в самой России — поддержка коррупционных схем и групп, которые существуют и развиваются благодаря его окружению и его действиям. Но в первую очередь это действия его администрации по поддержке незаконных вооруженных формирований в Украине.

Что-то изменится, если Путин уйдет?

Безусловно, проблема не в одном человеке, проблема в режиме. Он поддерживается группой людей и многими механизмами. Я надеюсь, что в России демократические преобразования произойдут в обозримой перспективе. Что они точно произойдут — в этом я нисколько не сомневаюсь.

В середине-конце 70-х годов все были уверены, что преобразования в Советском Союзе неизбежны. Особенно это стало очевидным, когда началась война в Афганистане. Но потребовалось 10-15 лет, чтобы Советский Союз развалился, а Россия попыталась встать на демократические рельсы. В исторической перспективе — это немного, но в масштабах человеческой жизни — сочувствую нашим российским друзьям, которые должны ждать так долго, чтобы жить в демократической стране.

Кадр из видео

Ты не живешь в России. Может, там люди довольны жизнью? Мы же видим результаты опросов, что более 80 % россиян поддерживают Путина и его власть.



В Советском Союзе власть не поддерживали только психически неуравновешенные. Это была официальная доктрина. Но мы все-таки говорим об универсальных правах человека, о том, что не должно быть политических заключенных. Не должно быть политически мотивированных преследований. Ни одна страна не имеет права нарушать без международного обоснования суверенитеты других стран, без санкций ООН и других полномочных международных организаций.

Если не касаться политики, то как ты относишься к России?



На самом деле я очень люблю Россию. И друзей у меня в России очень много. Мой культурный бэкграунд тоже русский. Русский мой родной. Я хорошо знаю русскую культуру. Это мой культурный код. В России я не был очень давно, потому что с 2004 года в отношении меня действует запрет на въезд. Причиной этому является деятельность в Эстонии, направленная в первую очередь на русскоязычное население. Так что мои чувства очень горячие. Но они очень горячие и с другой стороны.

В России я не был очень давно, потому что с 2004 года в отношении меня действует запрет на въезд.

Как относишься к тому, что тебя называют предателем русских?



Скажем так, лояльно. То есть, как ни назови, политик должен относиться достаточно терпимо к тем оценкам, которые ему даются. Но присягал я только Эстонской Республике.

Ты понимаешь, что местные русские тебя не любят?

Слышу, да, говорят.

Tallinna Korruptsioonikonverents "Edgar läinud, pidu jätkub!" Foto: Priit Simson

Тебе поступают угрозы, были ли случаи физической расправы?

Угрозы поступают регулярно. Они еще и с той стороны российской границы поступают. Мне кажется, что это тоже вполне естественный процесс. Но меня это сильно не беспокоит. Эстония — безопасное общество.

Как ты думаешь, местные русские слишком лояльны к Путину?