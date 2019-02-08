Криминальная история: пропажа 23 млн "русских долларов", кыргызский банкир, эстонский полицейский и "серьезные чеченцы", долгов не прощающие

По данным следствия, в 2014 году Надель снова встретился с Гаммером на берегу озера Комо (Италия — прим. ред.), и последний поведал, что один из обманутых бизнесменов — особенно зол, и Надель должен ему 3,6 миллиона долларов вне зависимости от того, связан ли он с пропажей денег или нет. Деньги, мол, требуют ”серьезные чеченцы”, долгов не прощающие.

Гаммер предоставил Наделю график возврата долга, но тот отказался его подписывать.

В следующем году Надель встретился с Гаммером, Оздоевыч и человеком, личность которого в ходе следствия не была установлена, в Сан-Ремо (прибрежный город на северо-западе Италии — прим. ред.). Неизвестный сказал, что банкир должен платить — в противном случае убьют и его, и его семью.

Надель ответил, что у него таких денег нет. Он пообещал выплатить миллион долларов.

Но не заплатил. Оздоев ему неоднократно слал напоминания и ”приветствия” в стиле ”Тебе этого никто не простит. Что украл — верни”, ”Свяжись с Пашей! Так будет лучше для тебя. Или жди гостей…”, ”Тебя нет дома. Ты где, гибрид? Выходи!”.

Помимо вышеописанного, Оздоев отправил Наделю видеофайл, в котором какой-то запуганный герой искренне извинялся перед ингушами или чеченами, а также пояснял, что за их обиду грозит смерть.

Бывшего полицейского Айвара Орукаська подозревают в причастности к банде Хирва и Гаммера. Он сказал, что расследовал дело о пропаже 23 миллионов по просьбе Хирва и Гаммера, но что разузнал — говорить отказывается. ”В суде скажу, кто стоит за этой кражей”, — пообещал он.