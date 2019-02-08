08.02.2019, 09:32

Криминальная история: пропажа 23 млн "русских долларов", кыргызский банкир, эстонский полицейский и "серьезные чеченцы", долгов не прощающие

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Сулев Ведлер
Ольга Привалова
Редактор
EST 5
Криминальная история: пропажа 23 млн "русских долларов", кыргызский банкир, эстонский полицейский и "серьезные чеченцы", долгов не прощающие
Õhtuleht

Госпрокуратура подозревает Павла Гаммера, известного по ресторанному бизнесу, и Ахмеда Оздоева, считающегося главой преступного мира Эстонии, в вымогательстве в особо крупном размере.

Эта история начинается с рухнувшего бизнеса. Российские предприниматели потеряли 23 миллиона долларов. Деньги были переведены в октябре 2013 года на счет некоего Дениса Маркатанова. А потом пропал и Денис, и деньги, пишет Eesti Ekspress.

Попавшие впросак предприниматели посчитали, что с пропажей денег связан Михаил Надель. Он — бывший банкир из Кыргызстана, где власти заочно признали его виновным в присвоении госимущества.

Павел Гаммер передал Наделю, пребывавшему в тот момент в Латвии, ужасное известие: ему угрожает смертельная опасность. Он позвал Наделя в Эстонию, пообещав ему организовать защиту вместе со своим бизнес-партнером Хубертом Хирвом. В Таллинне перепуганный Надель встретился с Ахмедом Оздоевым, которого Гаммер представил как местного авторитета. Они оставили у банкира впечатление, будто бы его хотят убить злодеи-чеченцы, и, в числе прочих, такой заказ получил и Оздоев.

По данным следствия, в 2014 году Надель снова встретился с Гаммером на берегу озера Комо (Италия — прим. ред.), и последний поведал, что один из обманутых бизнесменов — особенно зол, и Надель должен ему 3,6 миллиона долларов вне зависимости от того, связан ли он с пропажей денег или нет. Деньги, мол, требуют ”серьезные чеченцы”, долгов не прощающие.

Гаммер предоставил Наделю график возврата долга, но тот отказался его подписывать.

В следующем году Надель встретился с Гаммером, Оздоевыч и человеком, личность которого в ходе следствия не была установлена, в Сан-Ремо (прибрежный город на северо-западе Италии — прим. ред.). Неизвестный сказал, что банкир должен платить — в противном случае убьют и его, и его семью.

Надель ответил, что у него таких денег нет. Он пообещал выплатить миллион долларов.

Но не заплатил. Оздоев ему неоднократно слал напоминания и ”приветствия” в стиле ”Тебе этого никто не простит. Что украл — верни”, ”Свяжись с Пашей! Так будет лучше для тебя. Или жди гостей…”, ”Тебя нет дома. Ты где, гибрид? Выходи!”.

Помимо вышеописанного, Оздоев отправил Наделю видеофайл, в котором какой-то запуганный герой искренне извинялся перед ингушами или чеченами, а также пояснял, что за их обиду грозит смерть.

Бывшего полицейского Айвара Орукаська подозревают в причастности к банде Хирва и Гаммера. Он сказал, что расследовал дело о пропаже 23 миллионов по просьбе Хирва и Гаммера, но что разузнал — говорить отказывается. ”В суде скажу, кто стоит за этой кражей”, — пообещал он.

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