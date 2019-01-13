13.01.2019, 16:30

Крик души молодого мужчины-асексуала из Таллинна: верю, что любовь возможна и без интима!

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rus.delfi.ee
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Foto: Anni Õnneleid

На днях мы писали о том, что в Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поделился своей проблемой.

Здравствуйте.

Никогда не думал, что обращусь со своими проблемами в средства массовой информации, но, наверное, это просто уже крик души. Даже и не знаю, есть ли хоть какие то шансы, что это письмо внесёт какие либо коррективы в мою жизнь, но, наверное, попробовать все-таки стоит.

Расскажу кратко о себе. Мне 28 лет. Живу в Таллинне. Работаю в очень хорошей фирме в отличном коллективе и получаю среднюю зарплату. В физическом плане тоже все в порядке — здоров и без каких-либо патологий. Если говорить о внешности, то я бы сказал, что я ничем не хуже и не лучше других среднестатистических парней моего возраста. Без вредных привычек и далеко не глупый в плане умственного развития. И, казалось бы, что все есть у меня для счастливой жизни — только живи и радуйся, но это не так.

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Огромная проблема в моей, на мой взгляд, несчастливой жизни — это то, что я отношусь к той категории людей, которые называют себя асексуалами. Мой главный недостаток — это то, что у меня абсолютно не возникает никакой потребности в сексуальных отношениях. И я бы очень хотел это изменить в своей жизни, но, к сожалению, я не в силах на это повлиять.

И сколько бы я не старался знакомится с противоположным полом, рано или поздно наступает тот самый момент интимной близости, к которому я не готов и в котором у меня нет абсолютно никакой потребности. И в такие моменты ты себя чувствуешь каким то неполноценным и с каждым прожитым годом теряется интерес к жизни в этом мире. И когда видишь в обществе полноценные пары, которые живут, воспитывают детей и наслаждаются жизнью, то ты им немного завидуешь и не понимаешь, есть ли вообще какой-то смысл в твоей жизни в одиночку.

Я понимаю, что я не один в этом мире, что есть и другие люди, которых не интересует сексуальные отношения. Много статей перечитал на эту тему. Но как только доходит дело до поиска себе подобных людей, то ты понимаешь, что их найти либо очень трудно, либо просто нереально. Да, я понимаю, что Эстония небольшая страна, но я уверен, что на территории Эстонии тоже есть асексуалы. Вот только где они? Есть много профильных сайтов, но, к сожалению, мне так и не удалось найти кого-либо с такими же взглядами на любовные отношения. Ведь я все-таки верю, что любовь возможна и без интима!

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Спасибо за ответы и удачи!
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