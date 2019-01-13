Крик души молодого мужчины-асексуала из Таллинна: верю, что любовь возможна и без интима!

Здравствуйте.

Никогда не думал, что обращусь со своими проблемами в средства массовой информации, но, наверное, это просто уже крик души. Даже и не знаю, есть ли хоть какие то шансы, что это письмо внесёт какие либо коррективы в мою жизнь, но, наверное, попробовать все-таки стоит.

Расскажу кратко о себе. Мне 28 лет. Живу в Таллинне. Работаю в очень хорошей фирме в отличном коллективе и получаю среднюю зарплату. В физическом плане тоже все в порядке — здоров и без каких-либо патологий. Если говорить о внешности, то я бы сказал, что я ничем не хуже и не лучше других среднестатистических парней моего возраста. Без вредных привычек и далеко не глупый в плане умственного развития. И, казалось бы, что все есть у меня для счастливой жизни — только живи и радуйся, но это не так.

Огромная проблема в моей, на мой взгляд, несчастливой жизни — это то, что я отношусь к той категории людей, которые называют себя асексуалами. Мой главный недостаток — это то, что у меня абсолютно не возникает никакой потребности в сексуальных отношениях. И я бы очень хотел это изменить в своей жизни, но, к сожалению, я не в силах на это повлиять.

И сколько бы я не старался знакомится с противоположным полом, рано или поздно наступает тот самый момент интимной близости, к которому я не готов и в котором у меня нет абсолютно никакой потребности. И в такие моменты ты себя чувствуешь каким то неполноценным и с каждым прожитым годом теряется интерес к жизни в этом мире. И когда видишь в обществе полноценные пары, которые живут, воспитывают детей и наслаждаются жизнью, то ты им немного завидуешь и не понимаешь, есть ли вообще какой-то смысл в твоей жизни в одиночку.