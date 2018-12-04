Кража с кладбища — кто защитит усопших? Что делать, если жертвой воров стали могилы ваших покойных близких

"У нас дедушка похоронен на кладбище Пярнамяэ в Таллинне. Высадила я как-то у него на могиле цветы, разные кустики вереска, приезжаю через неделю снова на могилу, а кто-то выкопал половину из них! Вроде и кража небольшая, а все равно обидно — деньги ведь потратила. Интересно, у нас вообще кто-то следит за этим на кладбищах?" — сокрушается Наталья.

Представитель кладбища Пярнамяэ ответил Delfi, что на кладбище, к сожалению, невозможно предотвратить кражи — пусть пострадавшие обращаются в полицию.

Но есть ли смысл в таком случае идти в полицию, если с могилы вашего усопшего близкого украли цветы-вазу-лейку? Занимается ли полиция такими мелкими кражами или же есть смысл обращаться, если пропало что-то масштабное, например, надгробие или памятник?

Комментирует руководитель службы превенции Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги:

Волны сообщений о кражах или правонарушений, совершаемых на территории кладбищ, сейчас нет. В этом году по всей Эстонии по состоянию на 12 ноября было зарегистрировано 24 преступления и 16 проступков, которые произошли на территории кладбищ, из них в Харьюмаа соответственно 11 преступлений и 6 проступков. Большинство виновных деяний, совершаемые на кладбищах, квалифицируются, по статьям 149 (”Осквернение памяти умершего”) и 199 (”Кража”) Пенитенциарного кодекса.