Кража с кладбища — кто защитит усопших? Что делать, если жертвой воров стали могилы ваших покойных близких

Среди сообщений, например, было несколько случаев кражи надгробных памятников, случай, когда на могиле были разбиты светильники, сломана скамейка у могилы, украдены или срезаны, цветы, растения или кусты. Сумма ущерба составляла от нескольких десятков евро за растения до нескольких тысяч евро в случае украденных надгробных памятников. Также были случаи краж инструментов из подсобных помещений, находящихся на территории кладбищ, кражи контейнеров для мусора, кража скамеек.
Полиция может помочь в случаях, когда у полиции есть информация о том, что что-то произошло, будь то кража или нарушение общественного порядка. Если человек обнаружил, что на кладбище было совершена кража или испорчено имущество, и был нанесен материальных ущерб, то об этом надо сообщить в полицию. Заявление можно сделать и через сайт полиции, написав заявление с помощью специальной формы и приложив фотографии с места происшествия. О таких случаях следует обязательно сообщать и фирме-администратору данного кладбища, чтобы усилить меры безопасности, если такие случаи имеют систематический характер. На кладбищах есть, как правило, сторож, на некоторых кладбищах есть и камеры внешнего видеонаблюдения.
В этом году также были сообщения о нарушении общественного порядка на территории кладбищ, например, о людях в алкогольном опьянении, которые беспокоили окружающих и были агрессивно настроены, были настолько пьяны, что не могли самостоятельно уйти домой либо спали. О таких случаях надо обязательно сообщить в полицию на короткий номер 112, чтобы можно было предотвратить возможное более серьезное правонарушение, или человеку была своевременно оказана помощь, если он, например, нуждается в вытрезвлении, особенно, если это происходит в холодное время года.