04.12.2018, 07:01

Кража с кладбища — кто защитит усопших? Что делать, если жертвой воров стали могилы ваших покойных близких


Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST
Hingedepäev Tartus
Hingedepäev TartusFoto: Argo Ingver

К Delfi обратилась читательница с необычной жалобой — у нее обокрали могилу на кладбище. Точнее не у нее, а у ее покойного родственника. Кто же защитит усопших от кражи и мародерства? Delfi обратился за разъяснением к кладбищу и полиции.

"У нас дедушка похоронен на кладбище Пярнамяэ в Таллинне. Высадила я как-то у него на могиле цветы, разные кустики вереска, приезжаю через неделю снова на могилу, а кто-то выкопал половину из них! Вроде и кража небольшая, а все равно обидно — деньги ведь потратила. Интересно, у нас вообще кто-то следит за этим на кладбищах?" — сокрушается Наталья.

Представитель кладбища Пярнамяэ ответил Delfi, что на кладбище, к сожалению, невозможно предотвратить кражи — пусть пострадавшие обращаются в полицию.

Но есть ли смысл в таком случае идти в полицию, если с могилы вашего усопшего близкого украли цветы-вазу-лейку? Занимается ли полиция такими мелкими кражами или же есть смысл обращаться, если пропало что-то масштабное, например, надгробие или памятник?

Комментирует руководитель службы превенции Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги:

Волны сообщений о кражах или правонарушений, совершаемых на территории кладбищ, сейчас нет. В этом году по всей Эстонии по состоянию на 12 ноября было зарегистрировано 24 преступления и 16 проступков, которые произошли на территории кладбищ, из них в Харьюмаа соответственно 11 преступлений и 6 проступков. Большинство виновных деяний, совершаемые на кладбищах, квалифицируются, по статьям 149 (”Осквернение памяти умершего”) и 199 (”Кража”) Пенитенциарного кодекса.

Среди сообщений, например, было несколько случаев кражи надгробных памятников, случай, когда на могиле были разбиты светильники, сломана скамейка у могилы, украдены или срезаны, цветы, растения или кусты. Сумма ущерба составляла от нескольких десятков евро за растения до нескольких тысяч евро в случае украденных надгробных памятников. Также были случаи краж инструментов из подсобных помещений, находящихся на территории кладбищ, кражи контейнеров для мусора, кража скамеек.

Полиция может помочь в случаях, когда у полиции есть информация о том, что что-то произошло, будь то кража или нарушение общественного порядка. Если человек обнаружил, что на кладбище было совершена кража или испорчено имущество, и был нанесен материальных ущерб, то об этом надо сообщить в полицию. Заявление можно сделать и через сайт полиции, написав заявление с помощью специальной формы и приложив фотографии с места происшествия. О таких случаях следует обязательно сообщать и фирме-администратору данного кладбища, чтобы усилить меры безопасности, если такие случаи имеют систематический характер. На кладбищах есть, как правило, сторож, на некоторых кладбищах есть и камеры внешнего видеонаблюдения.

В этом году также были сообщения о нарушении общественного порядка на территории кладбищ, например, о людях в алкогольном опьянении, которые беспокоили окружающих и были агрессивно настроены, были настолько пьяны, что не могли самостоятельно уйти домой либо спали. О таких случаях надо обязательно сообщить в полицию на короткий номер 112, чтобы можно было предотвратить возможное более серьезное правонарушение, или человеку была своевременно оказана помощь, если он, например, нуждается в вытрезвлении, особенно, если это происходит в холодное время года.

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