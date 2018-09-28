Кравченко: у Мустамяэской гуманитарной гимназии наконец-то появится свой стадион

Немалый вклад в разрешение этой ситуации внес депутат Игорь Кравченко, который как родитель и политик, вместе с администрацией школы все эти долгие годы отстаивал интересы учеников столичной Мустамяэской гуманитарной гимназии как на городском, так и государственном уровне.

Как напомнил Кравченко, вся эта история началась еще в 1996 году, когда при весьма сомнительных обстоятельствах стадион, принадлежавший Мустамяэской гимназии, неожиданно перешел в собственность государства. ”В результате, государство получило землю, а ученики лишились места, где можно было заниматься физкультурой. Но возмущения родителей и администрации школы тогда не привели ни к каким результатам”, — рассказал Игорь Кравченко, добавив, что на тот момент правительство возглавляли либеральные партии, которых никогда не интересовала ни забота о молодом поколении, ни выполнение учебной программы, ни другие заботы простых смертных.