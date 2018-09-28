28.09.2018, 15:10

Кравченко: у Мустамяэской гуманитарной гимназии наконец-то появится свой стадион

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Кравченко: у Мустамяэской гуманитарной гимназии наконец-то появится свой стадион
Фото: личный архив Игоря Кравченко

На этой неделе Министерство образования и науки заключило с властями Таллинна договор, согласно которому земельный участок под стадионом по адресу Таммсааре теэ,147с перешел в собственность города, а значит в пользование учеников гуманитарной гимназии. Эпопея с возвращением стадиона, длившаяся более 20 лет, наконец-то подходит к концу.

Немалый вклад в разрешение этой ситуации внес депутат Игорь Кравченко, который как родитель и политик, вместе с администрацией школы все эти долгие годы отстаивал интересы учеников столичной Мустамяэской гуманитарной гимназии как на городском, так и государственном уровне.

Как напомнил Кравченко, вся эта история началась еще в 1996 году, когда при весьма сомнительных обстоятельствах стадион, принадлежавший Мустамяэской гимназии, неожиданно перешел в собственность государства. ”В результате, государство получило землю, а ученики лишились места, где можно было заниматься физкультурой. Но возмущения родителей и администрации школы тогда не привели ни к каким результатам”, — рассказал Игорь Кравченко, добавив, что на тот момент правительство возглавляли либеральные партии, которых никогда не интересовала ни забота о молодом поколении, ни выполнение учебной программы, ни другие заботы простых смертных.

По словам депутата Рийгикогу, ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь тогда, когда правительство страны возглавили центристы, а пост министра образования заняла центристка Майлис Репс. ”Варианты решения этой проблемы неоднократно обсуждались с министром образования и премьером. Процесс по возвращению стадиона начался в прошлом году и вот сегодня можно сказать, что это эпопея подошла к концу”, — заявил Кравченко.

Игорь Кравченко добавил также, что согласно утвержденному плану развития Таллинна, стадион по адресу Таммсаареэ теэ 147с не только возвращен в собственность города, но и запланирована его масштабная реконструкция.

”Ремонтные работы должны начаться в первой половине следующего года и уже следующий учебный год учащиеся Мустамяэской гуманитарной гимназии начнут на новом стадионе. Более того, во внеурочное время стадионом смогут пользоваться все горожане”, — рассказал депутат Рийгикогу Игорь Кравченко.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

28.09.2018
Ровно 24 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.
Подробнее


ВИДЕО: Превосходно! Анетт Контавейт сыграет в финале турнира в Ухане!

28.09.2018
Первой финалисткой крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов стала Анетт Контавейт (WTA 27). В полуфинале эстонка победила хозяйку корта Цян Ван (WTA 34) - 6:2, 2:1. Китаянка отказалась от продолжения матча во втором сете.
Подробнее


На концерт, как на лютую войну. Чем живет "русский рижанин" Johnyboy после исповеди Дудю

28.09.2018
После легендарного разгромного баттла с Oxxymiron рижский рэпер Johnyboy пропал из поля зрения на три года. В сентябре он стал гостем передачи Юрия Дудя, и его откровенное интервью собрало на YouTube 7 миллионов просмотров. Теперь Johnyboy готовится к возвращению на сцену. Портал Delfi встретился с Джонни и поговорил о популярности, эмиграции, непростой жизни “русского рижанина”, мате, учительнице русского и о том, до скольки лет прилично быть рэпером с неприличным ником.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

Полиция разыскивает 24-летнего Степана, который подозревается в кражах автомобилей

28.09.2018
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры устанавливает местонахождение 24-летнего Степана (на фото), который подозревается в совершении краж транспортных средств, получении автомобилей в аренду обманным путем и перепродаже этих автомобилей.
Подробнее

МНЕНИЕ: 24 года с гибели парома "Эстония": тайное должно стать явным

28.09.2018
Все обстоятельства гибели парома ”Эстония” 28 сентября 1994 года, унесшей тысячи человеческих жизней из Эстонии, Финляндии и Швеции, в реалиях современной Европы не могут остаться тайной. Более 20 лет - достаточно длительный срок для того, чтобы вынести на общественный суд правду о страшной трагедии в мирном Балтийском море.
Подробнее

СОВЕТЫ │ Как подобрать цвет двери и ламината

28.09.2018
Иногда большой выбор не кажется плюсом. Делая ремонт в новой квартире, люди порой не могут понять, какому цвету ламината и межкомнатных дверей отдать предпочтение. Приходя в специализированный магазин, они окончательно теряются. В этом случае надо разобраться с уже имеющимся интерьером квартиры, пишет портал kakprosto.ru.
Подробнее