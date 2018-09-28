28.09.2018, 15:10

Кравченко: у Мустамяэской гуманитарной гимназии наконец-то появится свой стадион

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Кравченко: у Мустамяэской гуманитарной гимназии наконец-то появится свой стадион
Фото: личный архив Игоря Кравченко

На этой неделе Министерство образования и науки заключило с властями Таллинна договор, согласно которому земельный участок под стадионом по адресу Таммсааре теэ,147с перешел в собственность города, а значит в пользование учеников гуманитарной гимназии. Эпопея с возвращением стадиона, длившаяся более 20 лет, наконец-то подходит к концу.

Немалый вклад в разрешение этой ситуации внес депутат Игорь Кравченко, который как родитель и политик, вместе с администрацией школы все эти долгие годы отстаивал интересы учеников столичной Мустамяэской гуманитарной гимназии как на городском, так и государственном уровне.

Как напомнил Кравченко, вся эта история началась еще в 1996 году, когда при весьма сомнительных обстоятельствах стадион, принадлежавший Мустамяэской гимназии, неожиданно перешел в собственность государства. ”В результате, государство получило землю, а ученики лишились места, где можно было заниматься физкультурой. Но возмущения родителей и администрации школы тогда не привели ни к каким результатам”, — рассказал Игорь Кравченко, добавив, что на тот момент правительство возглавляли либеральные партии, которых никогда не интересовала ни забота о молодом поколении, ни выполнение учебной программы, ни другие заботы простых смертных.

По словам депутата Рийгикогу, ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь тогда, когда правительство страны возглавили центристы, а пост министра образования заняла центристка Майлис Репс. ”Варианты решения этой проблемы неоднократно обсуждались с министром образования и премьером. Процесс по возвращению стадиона начался в прошлом году и вот сегодня можно сказать, что это эпопея подошла к концу”, — заявил Кравченко.

Игорь Кравченко добавил также, что согласно утвержденному плану развития Таллинна, стадион по адресу Таммсаареэ теэ 147с не только возвращен в собственность города, но и запланирована его масштабная реконструкция.

”Ремонтные работы должны начаться в первой половине следующего года и уже следующий учебный год учащиеся Мустамяэской гуманитарной гимназии начнут на новом стадионе. Более того, во внеурочное время стадионом смогут пользоваться все горожане”, — рассказал депутат Рийгикогу Игорь Кравченко.

Tallinn Hockey weekend
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