Кравченко: план ликвидировать Больничную кассу — это очередной шаг по разделению общества на бедных и богатых

По словам депутата Рийгикогу Игоря Кравченко, идея реформистов ликвидировать Больничную кассу и страховать людей в частных фирмах – это не панацея для эстонской медицины, а прямой путь к краху системы здравоохранения, сообщается в пресс-релизе.

Кравченко отметил, что ему понятна позиция будущего председателя Партии реформ Каи Каллас, которая пытается утвердиться в глазах однопартийцев и избирателей в свете приближающихся выборов: как внутрипартийных, так и парламентских. ”Сегодня Кая Каллас просто фонтанирует различными идеями, как улучшить жизнь в Эстонии. Это, конечно, похвально, но во всем этом уж больно сильно просматривается желание Каллас обеспечить себе твердую почву под ногами в свете предстоящих выборов” — сказал Кравченко.

Читайте также: Кая Каллас предлагает заменить Больничную кассу страховкой от частников

По мнению политика, идея реформистки Каи Каллас отказаться от государственного медицинского страхования в пользу частного — это утопия, которая будет выгодна лишь тем, чей доход сравним с зарплатой Каллас в Европарламенте. ”Конечно, имея ежемесячный доход минимум в 6700 евро, Кая Каллас может себе позволить частную страховку и платную медицину в целом. Но в ситуации, когда в Эстонии свыше 276 тысяч человек живет за чертой бедности — это немыслимый шаг. Почему бы реформистам просто не списать этих людей? Ведь если Партия реформ осуществит свой план, то для большей части людей в Эстонии медицинские услуги будут просто не по карману.” — отметил Кравченко.

Депутат Рийгикогу напомнил, что именно благодаря недальновидной политике Партии реформ сфера здравоохранения годами была недофинансирована. ”Сегодня же, когда правительство, возглавляемое центристами, занимается восстановлением разрушенной медицинской системы, решает проблемы очередей к специалистам и вводит компенсации по лечению зубов, лекарств и т.д., а также ведет государство в сторону солидарного общества, где каждый человек — это гордость страны, Партия реформ предлагает ликвидировать все это, чтобы еще больше увеличить разрыв в обществе между бедными и богатыми.” — сказал парламентарий.

Член социальной комиссии Рийгикогу добавил также, что Кая Каллас, которая еще менее полугода назад выступала за перемены в Партии реформ и новую, более европейскую политику, сегодня стала выступать с традиционной для реформистов риторикой: богатым все-бедным ничего. ”Очень жаль, что уход в оппозицию нисколько не изменил реформистов и они по-прежнему отстаивают лишь интересы бизнесменов и других капиталистов, предлагая всем остальным заботиться о самих себе”, — сказал Кравченко.