03.05.2018, 20:15

Кравченко: пенсионная система 1=1 обеспечит будущим пенсионерам достойную старость!

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rus.delfi.ee
EST
Igor Kravtšenko
Igor KravtšenkoFoto: Tallinna linnavolikogu

На этой неделе в Рийгикогу состоялось первое чтение законопроекта об изменении пенсионной системы, согласно которому в будущем выход на пенсию станет более гибким, а размер пенсии не будет в столь большой мере зависеть от дохода. Это касается первой накопительной ступени. По словам члена социальной комиссии Рийгикогу Игоря Кравченко, цель запланированной реформы — сократить неравенство в доходах среди будущих пенсионеров.

Игорь Кравченко подчеркивает, что реформа пенсионной системы направлена на то, чтобы положить конец сегодняшней ситуации, при которой большая часть пенсионеров живет за чертой бедности. ”Очевидно, что людям, вынужденным работать за минимальную зарплату, нечего ждать от выхода на пенсию, так как действующая пенсионная система еще сильнее увеличивает социальное неравенство, заставляя многих при выходе на пенсию обращаться за социальными пособиями. Уже сегодня половина наших пенсионеров живет за чертой бедности, а разрыв в доходах 20% богатых и 20% бедных пенсионеров составляет 5,6 раз”, — объяснил Кравченко, добавив, что если ничего не изменить сегодня, то пенсия многих людей в Эстонии в будущем не будет превышать 200-300 евро.

Депутат отметил также, что привязка 1 года работы к 1 пенсионному стажу в первой накопительной ступени позволят избавиться от несправедливой ситуации, когда разница между пенсией высокооплачиваемого человека и работника с низким достатком уже в 2030 году составит 4 раза. ”Такое частичное перераспределение ресурса позволит обеспечить достойную старость всем пенсионерам, а не только избранным. Я считаю, что это и есть принцип солидарного общества, к которому сегодня целенаправленно движется правительство, возглавляемое центристами!”, — сказал Кравченко.

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По словам Игорь Кравченко, государство не должно наказывать людей за их бедность, так как во многом ответственность за их положение лежит на плечах предыдущего правительства под руководством Партии реформ, у которых вообще отсутствовала социальная политика. ”Независимые эксперты и экономисты уже приветствуют решение действующего правительства по реформе пенсионной системы. Наше население стареет, поэтому крайне необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать будущим пенсионерам заслуженные выплаты”, — сказал Кравченко, отметив, что новая система станет гибкой и справедливой. ”Начиная с 2021 года каждый сможет сам выбрать подходящее время для выхода на пенсию, а также решить получать пенсию частично или при желании приостановить выплату”, — объяснил политик основные изменения.

Кравченко добавил также, что по скромным подсчетам запланированная реформа позитивно скажутся на размере пенсий более ¾ населения страны или свыше 560 тысяч работников

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