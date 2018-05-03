Кравченко: пенсионная система 1=1 обеспечит будущим пенсионерам достойную старость!

Депутат отметил также, что привязка 1 года работы к 1 пенсионному стажу в первой накопительной ступени позволят избавиться от несправедливой ситуации, когда разница между пенсией высокооплачиваемого человека и работника с низким достатком уже в 2030 году составит 4 раза. ”Такое частичное перераспределение ресурса позволит обеспечить достойную старость всем пенсионерам, а не только избранным. Я считаю, что это и есть принцип солидарного общества, к которому сегодня целенаправленно движется правительство, возглавляемое центристами!”, — сказал Кравченко.

По словам Игорь Кравченко, государство не должно наказывать людей за их бедность, так как во многом ответственность за их положение лежит на плечах предыдущего правительства под руководством Партии реформ, у которых вообще отсутствовала социальная политика. ”Независимые эксперты и экономисты уже приветствуют решение действующего правительства по реформе пенсионной системы. Наше население стареет, поэтому крайне необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать будущим пенсионерам заслуженные выплаты”, — сказал Кравченко, отметив, что новая система станет гибкой и справедливой. ”Начиная с 2021 года каждый сможет сам выбрать подходящее время для выхода на пенсию, а также решить получать пенсию частично или при желании приостановить выплату”, — объяснил политик основные изменения.

Кравченко добавил также, что по скромным подсчетам запланированная реформа позитивно скажутся на размере пенсий более ¾ населения страны или свыше 560 тысяч работников