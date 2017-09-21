Кравченко: ненависть к русским со стороны EKRE вышла на новый уровень

По словам депутата Рийгикогу Игоря Кравченко, представленный консерваторами законопроект, предлагающий забрать право голоса у неграждан на местных выборах — это ничто иное, как попытка разделить общество на чужих и своих, сообщает фракция Центристской партии.

Учитывая восхваление некоторыми членами EKRE политики нацистской Германии, можно лишь предположить, что они предложат в следующий раз, возмущается Кравченко.

Комментируя законопроект, подготовленный членами Консервативной народной партии, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС, Кравченко отметил, что консерваторы целенаправленно работают над тем, чтобы расколоть эстонское общество еще больше, разжигая межнациональную ненависть.

”Члены EKRE, всегда славившиеся своими ультраправыми настроениями сегодня перешли черту, представив парламенту законопроект, приравнивающий серопаспортников, то есть русскоязычных жителей Эстонии, к людям второго сорта не имеющих никаких прав.” — сказал Кравченко, добавив, что политикам, восхваляющих нацистов и факельные шествия не место в парламенте.

Политик добавил также, что Центристская партия осуждает поведение членов EKRE, и центристы против любых законопроектов, ограничивающих права жителей Эстонии.

”Разумеется, центристы проголосовали против законопроекта консерваторов, и я рад, что к голосу разума прислушались и другие политические силы. Центристы всегда выступали за сплоченное общество и этот принцип сегодня разделяем не только мы, но и наши партнеры по коалиции.” — сказал депутат.

Он посоветовал консерваторам сменить риторику и наконец-то предложить обществу что-то полезное.