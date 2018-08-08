Кравченко: более гибкая система родительских пособий позволит молодым семьям лучше совмещать рабочую и семейную жизнь

Перед завершением весенней парламентской сессии депутаты Рийгикогу рассмотрели в первом чтении законопроект об изменении системы родительских пособий, и теперь перед началом осенней сессии члены социальной комиссии вместе с заинтересованными сторонами обсудили варианты по улучшению законопроекта. ”Законопроект по изменению родительских пособий напрямую касается как будущих, так и настоящих родителей. Поэтому крайне важно было услышать их точку зрения и предложения о том, что еще можно добавить или изменить в законопроекте”, — отметил Кравченко, добавив, что обсуждение было весьма продуктивным.

Как сказал Кравченко, запланированная реформа позволит родителям боле гибко распоряжаться как родительским пособием, так и временем выхода на работу. ”Сегодня мы нацелены на то, чтобы дать родителям возможность более гибко совмещать воспитание детей и работу, то есть мы все понимаем, что семья должна быть на первом месте, но мы не можем препятствовать родителям заниматься своей карьерой. Поэтому мы изменим схему выплаты родительского пособия таким образом, чтобы при выходе на работу молодые семьи не теряли свои доходы”, — сказал Кравченко.