08.08.2018, 07:05

Кравченко: более гибкая система родительских пособий позволит молодым семьям лучше совмещать рабочую и семейную жизнь

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rus.delfi.ee
EST
Igor Kravtšenko
Igor KravtšenkoPressifoto

Накануне в Рийгикогу прошло открытое заседание парламентской комиссии по социальным делам, где основным пунктом повестки дня обсуждался вопрос родительских пособий. По словам Игоря Кравченко, депутата парламента, входящего в состав комиссии, мир меняется и государство должно предложить молодым семьям больше возможностей для самореализации как в профессии, так и семье, сообщает фракция Центристской партии.

Перед завершением весенней парламентской сессии депутаты Рийгикогу рассмотрели в первом чтении законопроект об изменении системы родительских пособий, и теперь перед началом осенней сессии члены социальной комиссии вместе с заинтересованными сторонами обсудили варианты по улучшению законопроекта. ”Законопроект по изменению родительских пособий напрямую касается как будущих, так и настоящих родителей. Поэтому крайне важно было услышать их точку зрения и предложения о том, что еще можно добавить или изменить в законопроекте”, — отметил Кравченко, добавив, что обсуждение было весьма продуктивным.

Как сказал Кравченко, запланированная реформа позволит родителям боле гибко распоряжаться как родительским пособием, так и временем выхода на работу. ”Сегодня мы нацелены на то, чтобы дать родителям возможность более гибко совмещать воспитание детей и работу, то есть мы все понимаем, что семья должна быть на первом месте, но мы не можем препятствовать родителям заниматься своей карьерой. Поэтому мы изменим схему выплаты родительского пособия таким образом, чтобы при выходе на работу молодые семьи не теряли свои доходы”, — сказал Кравченко.

Депутат Рийгикогу отметил, что в законопроекте большое внимание также уделено молодым отцам. ”В 2016 году родительское пособие получали 17 242 родителей, из которых лишь 9,3% составляли отцы, то есть очевидно, что среди пап это было не слишком популярным. Поэтому мы решили увеличить отцовский отпуск до 30 дней, во время которого отцы смогут рассчитывать на родительское пособие. Кроме того, мы хотим предоставить обоим родителям возможность взять совместный родительский отпуск длительностью в два месяца, а также отпуск в 10 рабочих дней за каждого ребенка до тех пор, пока ребенку не исполнится 9 лет”, — перечислил Игорь Кравченко основные положительные изменения для родителей.

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