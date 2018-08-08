08.08.2018, 07:05

Кравченко: более гибкая система родительских пособий позволит молодым семьям лучше совмещать рабочую и семейную жизнь

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Igor Kravtšenko
Igor KravtšenkoPressifoto

Накануне в Рийгикогу прошло открытое заседание парламентской комиссии по социальным делам, где основным пунктом повестки дня обсуждался вопрос родительских пособий. По словам Игоря Кравченко, депутата парламента, входящего в состав комиссии, мир меняется и государство должно предложить молодым семьям больше возможностей для самореализации как в профессии, так и семье, сообщает фракция Центристской партии.

Перед завершением весенней парламентской сессии депутаты Рийгикогу рассмотрели в первом чтении законопроект об изменении системы родительских пособий, и теперь перед началом осенней сессии члены социальной комиссии вместе с заинтересованными сторонами обсудили варианты по улучшению законопроекта. ”Законопроект по изменению родительских пособий напрямую касается как будущих, так и настоящих родителей. Поэтому крайне важно было услышать их точку зрения и предложения о том, что еще можно добавить или изменить в законопроекте”, — отметил Кравченко, добавив, что обсуждение было весьма продуктивным.

Как сказал Кравченко, запланированная реформа позволит родителям боле гибко распоряжаться как родительским пособием, так и временем выхода на работу. ”Сегодня мы нацелены на то, чтобы дать родителям возможность более гибко совмещать воспитание детей и работу, то есть мы все понимаем, что семья должна быть на первом месте, но мы не можем препятствовать родителям заниматься своей карьерой. Поэтому мы изменим схему выплаты родительского пособия таким образом, чтобы при выходе на работу молодые семьи не теряли свои доходы”, — сказал Кравченко.

Депутат Рийгикогу отметил, что в законопроекте большое внимание также уделено молодым отцам. ”В 2016 году родительское пособие получали 17 242 родителей, из которых лишь 9,3% составляли отцы, то есть очевидно, что среди пап это было не слишком популярным. Поэтому мы решили увеличить отцовский отпуск до 30 дней, во время которого отцы смогут рассчитывать на родительское пособие. Кроме того, мы хотим предоставить обоим родителям возможность взять совместный родительский отпуск длительностью в два месяца, а также отпуск в 10 рабочих дней за каждого ребенка до тех пор, пока ребенку не исполнится 9 лет”, — перечислил Игорь Кравченко основные положительные изменения для родителей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают

08.08.2018
Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.
Подробнее


СТУДИЯ DELFI: Зачем в Тарту русскоязычная школа? Репс и Каллас — о проблемах образования

08.08.2018
В студии Delfi TV впервые ”сошлись” министр образования и центристка Майлис Репс и идейный вдохновитель нового политического движения ”Eesti 200” Кристина Каллас. Помимо прочего, обсуждался и вопрос русских школ.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО: Из недр земли в Таллинне извлекли более 15 000 редких предметов

08.08.2018
Самый необычный археологический объект в Таллинне в этом году — несомненно, находки, обнаружившиеся в ходе археологических раскопок в Каламая, в квартале между улицами Яху и Патарей. Среди прочего там есть средневековая печать и металлическая игрушечная лошадка. К настоящему моменту на участке в Каламая обнаружилось уже более 15 000 датирующихся концом 15 века находок.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €

Эксперт: мы ежегодно выводим из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов

08.08.2018
Идеолог пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего порассуждал о необходимости поддержки местных фирм за счет местного капитала.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Кравченко: более гибкая система родительских пособий позволит молодым семьям лучше совмещать рабочую и семейную жизнь

08.08.2018
Накануне в Рийгикогу прошло открытое заседание парламентской комиссии по социальным делам, где основным пунктом повестки дня обсуждался вопрос родительских пособий. По словам Игоря Кравченко, депутата парламента, входящего в состав комиссии, мир меняется и государство должно предложить молодым семьям больше возможностей для самореализации как в профессии, так и семье, сообщает фракция Центристской партии.
Подробнее

Жесткая конкуренция среди продавцов топлива перекинулась и на продовольственную сферу

07.08.2018
Рост акцизов и приграничной торговли приводят к ужесточению конкуренции среди продавцов топлива, что в свою очередь приводит к расширению сферы продажи продуктов питания, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ухаживаем за ванной, как профи: борьба с пятнами, царапинами и солевыми отложениями

08.08.2018
Ванны, как правило, способны выдержать любые издевательства, спасибо особым материалам, из которого они сделаны. Однако иногда неприятности или лень выполнять простую еженедельную уборку делают свое черное дело и на ванной появляется что-то, что не счищается просто губкой. Как быть? DELFI Дом & Сад призывает бороться!
Подробнее