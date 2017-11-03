КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО: Все, что вы сейчас должны знать об ID-карте

Обновление сертификатов ID-карт вызвало много неразберихи и недовольства. Мы коротко обобщили, что люди должны делать дальше.
- Сертификаты ID-карты будут закрыты сегодня ночью в 00:00. Это означает, что ID-карты, которые выданы после 16 октября 2014 года, больше невозможно будет использовать для подписей или идентификации. То есть для всего, что требует использования PIN1 или PIN2 (для входа в интернет-банк, э-услуги и т.д.).
- То, что сертификаты ID-карты закрывают, не означает, что карты непригодны для использования. ID-карты далее можно обновить до 31 марта 2018 года, и ID-карта действует как рейсовый документ и с закрытыми сертификатами.
- ID-карту не должны обновлять люди: 1) чьи ID-карты были выданы до 16 октября 2014 года; 2) которые используют карту только в качестве удостоверения личности в Эстонии или при путешествиях; 3) не используют ID-карты электронно, то есть не пользуются кодами PIN1 и PIN2; 4) пользуются ID-картами только для покупки лекарств по электронным рецептам или в качестве карточки клиента.
- 3-5 ноября, то есть до понедельника, обновить сертификаты дистанционно могут только те люди, которые особенно активно используют ID-карты в своей работе, то есть примерно 35 000 врачей, тех, кто работает в системе права, а также людей, работающих с актами гражданского состояния.
- Со вторника до 31 марта могут дистанционно обновить ID-карты дома все люди.
- Для обновления ID-карты нужен компьютер и считыватель карты. Для обновления карты нужно скачать с сайта https://installer.id.ee/ на компьютер новейшую версию программного обеспечения ID-карты и следовать руководству на экране. На сайте www.id.ee опубликована точная инструкция по процессу дистанционного обновления и видео того, как обновить карту.
- Те, у кого нет возможности обновить ID-карту через компьютер или у кого возникнут сбои, могут обновить сертификаты документа в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. В произведенных начиная с 26 октября чипах ID-карт уже используется новое программное обеспечение, и эти карты обновлять не нужно.
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